Museu dos Capuchinhos abre exposição comemorativa aos 800 anos do 'Cântico das Criaturas', de  São Francisco de Assis

Isabel Sebben é uma das maiores colecionadoras brasileiras de imagens de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais. Ulisses Castro / Agencia RBS

Em 1225, um ano antes de sua morte, São Francisco de Assis teria encerrado a escrita de uma das mais belas expressões de fé e conexão com a natureza: Cântico das Criaturas, também chamado de Cântico do Irmão Sol. Para celebrar os 800 anos dessa oração em forma de poema, o Museu dos Capuchinhos (MusCap), em Caxias do Sul, abre nesta sexta-feira (30), às 19h, a exposição Francisco: 800 anos do Cântico das Criaturas.

A mostra conta com uma seleção de pinturas da coleção particular da professora aposentada e artesã Isabel Sebben, 76 anos, uma das maiores colecionadoras do Brasil de imagens de São Francisco de Assis. A coleção de Isabel tem um total de 38 telas e 259 esculturas em homenagem ao santo.

A mostra reúne 20 obras de renomados artistas, que interpretam São Francisco de Assis de diferentes formas, com suas representações em sintonia com a natureza em harmonia com todas as criaturas. São obras coloridas, em preto e branco, e até em tecido. Com curadoria da equipe do Museu dos Capuchinhos, a mostra em homenagem ao padroeiro dos animais pode ser visitada até o dia 30 de agosto.

Conforme Isabel, o interesse pelo santo surgiu há quase 30 anos, após uma viagem que fez com suas irmãs ao Nordeste. Foi nesse passeio que ela comprou a primeira figura de São Francisco de Assis.

— Lá tinha um senhor muito humilde que estava vendendo imagens de São Francisco. E ele dizia que a força de São Francisco é transmitida de pessoa para pessoa. E eu encarei isso como uma verdade, pois, além da sua humildade, ele sempre dizia para tratar o seu irmão com carinho, observar a natureza com curiosidade, afeto e sinceridade. Então, isso me motivou — relembra.

A partir daí, Isabel começou sua coleção com esculturas de São Francisco feitas em gesso, madeira e cerâmica. Algumas foram compradas por ela e outras são presentes que ganhou de amigos. Depois é que vieram as telas.

— O artista vê o São Francisco da maneira dele, então, um pinta o santo bem colorido e outro pinta ele mais humilde. O rosto de São Francisco nas pinturas nunca é o mesmo. E eu achei interessante expor e mostrar, principalmente a arte dos nossos artistas, pois a maioria são pinturas de artistas caxienses. Então, é uma forma de valorizá-los — revela Isabel.

“Um convite à fraternidade universal”

Frei Celso Bordignon, artista plástico e diretor do Museu dos Capuchinhos reflete sobre o tema da exposição. Para ele, o cântico revela o respeito aos elementos da natureza, além de ser um convite à fraternidade universal e, atualmente, no cuidado com a ecologia.

— Por estar muito doente, São Francisco ditou o Cântico das Criaturas para o frei Leão, que era o companheiro mais fiel dele. Nele, São Francisco chama todos os irmãos, começando pelo sol, que se parece com Deus Altíssimo. Depois, vem a lua e as estrelas, a água, o fogo e a terra e, por fim, a morte. E o papa Francisco chegou a escrever duas encíclicas sobre o Cântico das Criaturas, chamando a atenção do mundo sobre as questões climáticas e o cuidado com a casa comum. E o objetivo da exposição também é fazer com que as pessoas reflitam sobre esses temas — sintetiza.

"O cântico revela o cuidado com a natureza", reflete o frei capuchinho. Ulisses Castro / Agencia RBS

O religioso também adianta outro projeto em andamento que busca celebrar os 800 anos do Cântico das Criaturas. Trata-se de uma pintura que será feita no muro em frente ao Convento Imaculada Conceição (Capuchinhos) e que deve ser inaugurada no Dia de São Francisco, 4 de outubro.

Além da abertura da exposição, também nesta sexta será realizado o lançamento da 10ª edição da revista Le Musée, publicação comemorativa aos 25 anos do Museu dos Capuchinhos.

Programe-se

O quê: exposição Francisco: 800 anos do Cântico das Criaturas, com obras da coleção particular de Isabel Sebben.

exposição Francisco: 800 anos do Cântico das Criaturas, com obras da coleção particular de Isabel Sebben. Quando: abertura sexta (30), às 19h. Visitação até o dia 30 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30min às 17h.

abertura sexta (30), às 19h. Visitação até o dia 30 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30min às 17h. Onde: Museu dos Capuchinhos - MusCap (Rua General Mallet, 33A, bairro Rio Branco - Caxias do Sul).

Museu dos Capuchinhos - MusCap (Rua General Mallet, 33A, bairro Rio Branco - Caxias do Sul). Quanto: entrada gratuita.

entrada gratuita. Para mais informações: telefone e Whatsapp (54) 3220.9565 ou e-mail coordenacao@muscap.org.br.

Cântico das Criaturas

Leia a seguir o poema Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis:

Altíssimo, Onipotente, Bom Senhor,Teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. A Ti somente, Altíssimo, eles convêm, e nenhum homem é digno de te mencionar.

Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas,especialmente o senhor irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumia.E ele é belo e radiante, com grande esplendor: de Ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem.

Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e as Estrelas:no céu as acendeste, claras, e preciosas, e belas.

Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento,e pelo Ar, e Nuvens, e Sereno, e todo o tempo, por quem dás às tuas criaturas o sustento.

Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água,que é tão útil, e humilde, e preciosa e casta.

Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo,pelo qual alumias a noite: e ele é belo, e jucundo, e robusto e forte.

Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a mãe Terra,que nos sustenta e governa, e produz variados frutos, com flores coloridas, e verduras.

Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor,e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que as suportam em paz, pois por Ti, Altíssimo, serão coroados.

Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a Morte corporal,à qual nenhum homem vivente pode escapar: Ai daqueles que morrem em pecado mortal! Bem-aventurados aqueles que ela achar conformes à tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal.