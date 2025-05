Muita música e dança marcam os três dias da 5ª edição do Festival Forró da Serra, em Caxias

Encerrou neste domingo (18), a 5ª edição do Festival Forró da Serra, evento que celebrou a cultura nordestina em Caxias do Sul durante três dias. A atividade envolveu muita música, dança, gastronomia típica e oficinas, que foram distribuídas entre a Villa Basilico, Largo da Estação Férrea e na Feira Maesa Cultural.

— O Forró da Serra está se consolidando cada vez mais e por isso já temos data certa para a realização do evento no ano que vem. Será nos dias 15, 16 e 17 de maio. E, se Deus quiser, vai ser um sucesso, com o auxílio dos patrocinadores — comenta Giovani.

Além dos shows, no sábado (17), ocorreram oficinas gratuitas de dança e de música conduzidas por Giovani e pela também organizadora do evento, Carol Zini. Já a oficina de ritmos nordestinos foi conduzida pelo percussionista Cléber Almeida, que trouxe uma abordagem envolvente para gêneros como baião, xote e xaxado. Ele contou que ficou surpreso com a recepção calorosa do público.