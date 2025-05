Ícone do blues e do MDBF, Bob Stroger estará de volta a Caxias do Sul em novembro

Um dos principais remanescentes da era de ouro do blues e também uma das figuras mais queridas do Mississippi Delta Blues Festival, Bob Stroger estará de volta a Caxias do Sul em novembro, para participar das três noites da 16ª edição do evento. O cantor e baixista de 94 anos estará acompanhados dos catarinenses da The Headcutters, com quem lançou este ano o álbum Bob is Back!. A informação foi confirmada a GZH pelo idealizador e curador do festival, Toyo Bagoso.