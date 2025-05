Humorista Renato Albani apresenta espetáculo de comédia em Caxias do Sul

O humorista Renato Albani chega em Caxias do Sul com as primeiras apresentações da nova turnê "Novo Show".

O humorista Renato Albani chega em Caxias do Sul com as primeiras apresentações da turnê Novo Show. O espetáculo será realizado na próxima sexta-feira (23), em três sessões, 18h, 20h e 22h, no Teatro da FSG.