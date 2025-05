Humorista Marcus Cirillo apresenta "Sorto no Mundo" nesta quarta-feira, em Caxias

Cirillo soma 15 anos de carreira dedicada ao humor inspirado no universo caipira do interior paulista e do centroeste Porto Alegre Comedy Club / Divulgação

Pela primeira vez em Caxias do Sul, o humorista paulista Marcus Cirillo apresenta seu show de humor repleto de referências do universo “sertanejo raiz”, como ele mesmo define. Será nesta quarta-feira, no Teatro Municipal Pedro Parenti, às 20h.

Intitulado “Sorto no Mundo’, o show de stand-up traz a temática do homem do interior cada vez mais inserido na vida urbana e as situações engraçadas que podem surgir deste choque cultural, principalmente quando o protagonista destas aventuras ingeriu algumas doses de cachaça e alguns comprimidos de tadalafila (a popular tadala, medicamento para disfunção erétil).

Com 15 anos dedicados ao stand-up comedy, Marcus Cirillo nasceu em Agudos-SP, morou parte da vida em Cuiabá até se mudar para Bauru, também no interior paulista. Além de diversas turnês nacionais, já excursionou pela Europa, com shows em Portugal, Irlanda e Inglaterra, e estreou, em abril deste ano, nos EUA. Além de ganhar visibilidade, pôde incorporar ao seu repertório piadas feitas a partir de situações vividas nestas experiências mundo afora _ o que inspirou o nome do show atual.