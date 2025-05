Espetáculo "Riso de Mãe é Coisa Séria" será apresentado quinta-feira, em Farroupilha

O Sesc Farroupilha promove na próxima quinta-feira (29) a apresentação do espetáculo "Riso de Mãe é Coisa Séria", da Las Brujas Cia de Teatro e Artes Integradas (POA). Será no auditório do Sindilojas (Rua Nataly Valentini, 75), às 19h30min.