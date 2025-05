Escritor Pedro Guerra será o patrono da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

O escritor caxiense Pedro Guerra foi escolhido para ser o patrono da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, a ser realizada de 26 de setembro a 12 de outubro deste ano . O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela Secretaria Municipal de Cultura. Também foi anunciado o nome de Ernani Carraro, ilustrador, como Amigo do Livro.

- Recebi a notícia com uma sensação de alívio e tranquilidade — como um sussurro que diz: “valeu a pena.” Nestes 13 anos trabalhando com literatura me considero, acima de tudo, um insistente. Ao lado de livreiros, professores e tantos parceiros, mesmo enfrentando uma pandemia e diversas mudanças sociais e de comportamento, seguimos insistindo. Hoje, essa nomeação me soa como uma confirmação: valeu a pena insistir. Este título vem com a alegria e a responsabilidade de propor uma feira democrática, com ainda mais foco na literatura local e juvenil, aproximando todos, de todas as idades, da paixão pelos livros) - comenta o patrono.