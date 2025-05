Desfile de Carretas, escolha das soberanas e gastronomia típica: as atrações do final de semana 34ª Festa da Colônia de Gramado

Desfile de Carretas será neste sábado (17), com saída às 14h.

Chega ao último final de semana a 34ª Festa da Colônia de Gramado nesta sexta (16), sábado (17) e domingo (18). A programação ocorre no Complexo Expogramado com atividades culturais, gastronômicas e esportivas das 10h às 22h.

O Desfile de Carretas terá sua segunda edição neste sábado, na avenida Borges de Medeiros. Com concentração para saída a partir das 14h , o cortejo de 35 carretas puxadas por bois passa em frente ao Palácio dos Festivais, às 15h, e retorna ao Expogramado.

No domingo, tem escolha da nova corte, que vai representar o evento no biênio 2026/2027. O desfile ocorre às 17h, no Palco Principal. Dez candidatas disputam o título de Rainha da Festa da Colônia: Vitória Fernandes Tavares Schmitz (Linha São Roque), Ana Laura Scur (Linha Ávila Alta), Isabela Cavalli Jung (Linha Furna), Lisandra Mewius (Linha Bonita), Raissa Schulz Zummach (Serra Grande), Alessandra Carina Grauer (Linha Marcondes), Mariana Bitello (Linha Nova), Erika Barbacovi (Linha Bonita), Maria Isabel Ribeiro Bertholdi (Linha Carahá) e Kimberly Paola Schulz da Silva (Serra Grande).