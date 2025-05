Desfile Cultural traz a história da imigração italiana para o centro de Bento Gonçalves 

O desfile faz parte da programação da 20ª Fenavinho e foi realizado na rua Marechal Deodoro. Cesar Silvestro / Divulgação

O centro de Bento Gonçalves foi palco de mais uma edição do Desfile Cultural, neste domingo (18). A atividade faz parte da programação da 20ª Fenavinho, que será em junho, e contou com mais de 20 alas, reunindo comunidades do interior, escolas, empresas e entidades, que celebraram a imigração italiana no município e no Rio Grande do Sul.

A edição deste ano teve como tema "Vinho, Terra e Tradição: 150 anos de uma história que se vive" e vai premiar, com dinheiro, as melhores alas. O anúncio dos vencedores será feito no dia 15 de junho, durante a 20ª Fenavinho, no Parque de Eventos. O primeiro lugar ganhará R$ 8 mil, enquanto que 2º e 3º lugares levarão R$ 4,5 mil e R$ 2,5 mil, respectivamente, para casa. A escolha de quem melhor representou a cultura italiana e a sua influência será feita por um time especial de jurados.

Como foi o desfile

A escola municipal Alfredo Aveline abriu o corso trazendo a história da chegada dos imigrantes com quatro alas representando a partida da Itália e a chegadas às novas terras, além do trabalho e do legado na vitivinicultura, na fé, na gastronomia e nos costumes.

O CLJ (Curso de Liderança Juvenil) trouxe a fé para a avenida, mostrando que as crenças religiosas permanecem nos dias atuais, como as sementes de girassol distribuídas ao público como símbolo da renovação da fé.

Também identitária, a vitivinicultura teve sua jornada de implementação e desenvolvimento contada pelo distrito de São Pedro, com representações do cultivo da uva, da colheita, do transporte e da vinificação. Comunidades do Vale do Burati, de Tuiuty e São Valentim vieram exibindo o dia a dia de uma família italiana, explorando o forte sentido comunitário que as envolve.

A escola Mestre Santa Bárbara mostrou a importância da gastronomia, da música e das manifestações culturais italianas. A integração com as tradicionais missas seguidas de almoços nos salões do interior foi tema do desfile da comunidade de São Luiz. A comunidade também emocionou o público ao homenagear as vítimas das enchentes que atingiram a região em maio de 2024.

A Equipe Queichefà evidenciou a tradição do artesanato com o trabalho das artesãs, com dressa, bordado e vime, enquanto o Esportivo passou evidenciando a alegria e a emoção do esporte como fortalecimento e união da comunidade.

Personagens históricos e vinho como integração

O desfile também foi marcado por homenagens a figuras históricas e instituições que contribuíram para o desenvolvimento da cidade. Entre os homenageados estavam Aristides Bertuol, político e piloto, e Francisco Possamai, ex-combatente da 2ª Guerra Mundial. Empresas locais, como Bento, Santo Antônio e Anderle, também participaram, destacando o progresso econômico da região com veículos históricos e modernos.

Ainda, a celebração valorizou a diversidade cultural da cidade, com destaque para o Circolo Friulano da Serra Gaúcha e representações de outras etnias, como o Movimento Negro Raízes e a Braspol. A parte final do desfile contou com a presença de veículos agrícolas, militares e de segurança pública, além da participação dos ex-distritos Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Tereza.

O encerramento teve a presença do carro Pipa Pórtico e da comissão dos 150 anos da imigração italiana, culminando com a comitiva da Festa Nacional do Vinho.