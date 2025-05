Competição para encontrar o melhor tiramisù do mundo ocorre sábado em Bento Gonçalves

A edição nacional da renomada competição internacional é dedicada a encontrar o melhor tiramisù do mundo.

Bento Gonçalves recebe, neste final de semana, a primeira etapa da Tiramisù World Cup Brasil 2025 . Será neste sábado (24), a partir das 10h, na Via del Vino. O concurso, criado em 2017, é exclusivo para confeiteiros amadores e avalia critérios como sabor, textura e apresentação.

A edição nacional da renomada competição internacional é dedicada a encontrar o melhor tiramisù do mundo. A entrada é gratuita e o público poderá degustar porções da clássica receita italiana , que estarão à venda no local.

Com 21 inscritos, o evento será dividido em duas baterias eliminatórias. Os vencedores de cada bateria se enfrentarão na grande final, que ocorre às 14h.

Após o término da competição, às 16h, ocorrerá um curso gratuito para os interessados em aprender os segredos da sobremesa, com direito a degustação no final. Será ministrado pela campeã mundial de 2023 e embaixadora da TWC Brasil, Patricia Guerra, e também pelo Chefe Lino e Lúcia Capelletti, que irá falar sobre a história do tiramisù e sua trajetória dos treinos até conquistar o título da TWC em Treviso, na Itália.