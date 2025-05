Com a participação de 12 vinícolas, Caxias In Vino começa nesta sexta

Evento terá área para degustação e divulgação das vinícolas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Idealizado para celebrar o Dia Estadual do Vinho no Rio Grande do Sul (1º de junho), o Caxias In Vino ocorre de sexta-feira (30) até domingo (1º) em Caxias do Sul. A primeira edição do evento será realizada no Quinta São Luiz (Av. Independência, 2.432, Exposição) e contará com a participação de 12 vinícolas caxienses. Promovido pelas secretarias do Turismo e Desenvolvimento Econômico e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o evento terá entrada franca.

De acordo com o secretário municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier, o Caxias In Vino é uma nova opção turística a visitantes e moradores da cidade, além de ser uma oportunidade inédita para vinícolas locais divulgarem os respectivos produtos ao público.

— Será um momento muito especial e temos certeza de que teremos um grande movimento, tanto de pessoas de Caxias como de outras cidades, que já estão nos procurando com a ideia de virem conhecer e apreciar a qualidade dos nossos vinhos — diz Gremelmaier.

Para o secretário, o Caxias In Vino chega para solidificar a marca da cidade no turismo e na produção de vinhos.

— É um evento pensado para ser um atrativo para a cidade e tem o objetivo de valorizar o empreendedor das nossas vinícolas, pois muitos deles, inclusive, recebem turistas. Então, o Caxias In Vino é o momento para as pessoas também conversarem com esses empreendedores e até agendar as visitas nas próprias sedes.

O Caxias In Vinho reunirá vinicultura, gastronomia local e cultura, já que ocorrerá em um lugar histórico, pois no prédio onde hoje está o Quinta São Luiz funcionou a emblemática Vinícola Luiz Antunes.

Cada vinícola terá o seu espaço no Quinta São Luiz, além de área para degustação e divulgação dos produtos. O evento também contará com palestras e workshops sobre vinhos. As áreas gastronômicas, sediadas no próprio espaço (Selezione Parrilla Bar, Suolo Gastronomia, Santto Doces, Abasto Emporivm e Café Minuano) também estarão abertas para receber os visitantes. Os pratos oferecidos pelos locais foram, inclusive, escolhidos para harmonizarem com os vinhos das vinícolas.

As vinícolas participantes são: Waldemar Milani, Don Affonso, Seu Zé, Arbugeri, Don Giácomo, Lovatel, Pagliosa, Rossato, Santini, Don Bonifácio, Grutinha e Petronius.

Confira a programação:

Horários

Sexta (30/5): das 19h às 23h

Sábado (31/5): das 10h às 23h

Domingo (1°/6): das 10h às 17h

Sexta (30/5)

19h: abertura

19h30min: acústico com Mauro Camargo

20h: lançamento e exposição da garrafa do primeiro envasamento da antiga Cantina Vinícola Antunes, datada de 1866.

Sábado (31/5)

18h: workshop "Descobrindo o poder do vinagre de maçã: sabor, saúde e beleza" com Bruna Gregoletto e Paula Masochi (Casa do Cedro)

19h30: show de clássicos da música italiana com Diogo Oliboni

Domingo (1º/6)