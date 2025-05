Cineclube Manifesto exibe e debate "O Clube da Luta", nesta terça, em Caxias do Sul

Edward Norton em cena de "O Clube da Luta" Ver Descrição / Ver Descrição

Lançado no mês passado por iniciativa da realizadora audiovisual Ane Martins, o Cineclube Manifesto terá seu segundo encontro nesta terça-feira, às 19h30min, na Sala de Cinema Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás), em Caxias do Sul. O filme escolhido é O Clube da Luta (1999), do diretor David Fincher, que adapta para a tela o livro homônimo do escritor Chuck Palahniuk.

Estrelado por Brad Pitt e Edward Norton, o longa conta a história de um protagonista sem nome, solitário e deprimido, que tem sua vida transformada ao conhecer Tyler Duren, que de certa forma é o seu oposto, transbordando energia e testosterona. Duren mantém uma espécie de sociedade secreta em que homens travam lutas sangrentas entre si, descontando por meio da violência suas frustrações e a opressão que sofrem do sistema. Mas nem tudo irá revelar ser o que parece.

O Clube… pode dividir opiniões por conta das diferentes interpretações que oferece, chegando a ser considerado machista ou uma ode à violência por parte da crítica, mas se tornou um clássico inegável da cultura pop. Também é o mais polêmico da carreira de Fincher, que à época do lançamento era conhecido por sua estreia em Alien 3 (1993) e pelo bem-sucedido Seven: Os Sete Crimes Capitais (1995), além de assinar clipes de Madonna, George Michael, Aerosmith e The Rolling Stones, entre outros. Mais tarde somaria ao seu currículo títulos como Zodíaco (2007) e A Rede Social (2010).

- A temática deste mês do clube é Narrativas Fragmentadas, e achamos que Clube da Luta seria a escolha perfeita para esse tema. É um filme que abre espaço para o debate sobre várias questões atuais, cada vez mais presentes na sociedade, como a busca por identidade e a crítica ao consumismo. Esses temas dialogam diretamente com a proposta do cineclube de estimular reflexões sociais por meio do cinema - comenta Ane Martins.