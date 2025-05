Carnaval de Rua de Caxias anuncia data e tema para 2026 e intenção de retomar desfiles na Rua Sinimbu

Premiação ocorreu na noite de terça-feira (6). Ricardo Rech / Divulgação

Durante a solenidade que premiou os destaques do Carnaval de Rua 2025 de Caxias do Sul na noite desta terça-feira (6), a data e tema da próxima festa foram revelados. Carnaval da Rua é a temática que vai embalar os desfiles que ocorrem no dia 28 de fevereiro de 2026. O local ainda não está definido, mas as escolas de samba solicitam que a Rua Sinimbu volte a ser o palco dos desfiles.

Assim como ocorreu em 2025, o desfile será após a data oficial do carnaval, que será no dia 17 de fevereiro. A escolha foi das próprias escolas de samba para evitar que a programação de blocos de rua e desfiles coincida.

A corte do próximo carnaval será eleita no segundo semestre deste ano, conforme a representante das escolas de samba de Caxias do Sul e presidente do Instituto SAMbA, Jessica De Carli.

— Faremos o Carnaval da Rua, da minha rua, da sua rua, da nossa rua. Porém, entendemos que essa rua deve ser aquela em que todos se sentem pertencentes, aquela em que todos se encontram, a Rua Sinimbu — pontua Jéssica.

O vice-prefeito Édson Néspolo também participou do evento e afirma que o poder público e as escolas de samba trabalharão juntos para definir o local dos desfiles. Ele também falou sobre o uso das arquibancadas dos desfiles da Festa da Uva, que começa um dia depois do Carnaval de Rua, em 19 de fevereiro.

— Vamos nos empenhar para que o Carnaval volte para o coração da cidade — afirmou o vice-prefeito.

A secretária da cultura, Tatiane Frizzo, afirma que a pasta trabalhará para viabilizar o evento "da melhor forma possível":

— Ouvimos atentamente o desejo das escolas de samba para o retorno do desfile na Sinimbu. Acredito que há viabilidade e interesse em trazer o desfile para o coração da cidade, valorizando ainda mais essa Festa que é parte da nossa cultura popular.

Confira os destaques do Carnaval de Rua 2025

Ouro

Tema Enredo: Escola de Samba Nação Verde e Branco;

Escola de Samba Nação Verde e Branco; Comissão de Frente: Escola de Samba São Vicente;

Escola de Samba São Vicente; Samba Enredo: Escola de Samba São Vicente;

Escola de Samba São Vicente; Fantasia: Escola de Samba Unidos do É O Tchan;

Escola de Samba Unidos do É O Tchan; Alegorias e Adereços: Escola de Samba Unidos do É O Tchan;

Escola de Samba Unidos do É O Tchan; Bateria: Escola de Samba Pérola Negra;

Escola de Samba Pérola Negra; Harmonia Musical: Escola de Samba São Vicente;

Escola de Samba São Vicente; Porta Estandarte: Escola de Samba Pérola Negra;

Escola de Samba Pérola Negra; Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira: Escola de Samba Filhos de Jardel;

Escola de Samba Filhos de Jardel; Evolução: Escola de Samba Unidos do É O Tchan;

Escola de Samba Unidos do É O Tchan; Conjunto: Escola de Samba Pérola Negra;

Escola de Samba Pérola Negra; Carnavalesco: Escola de Samba Unidos do É O Tchan;

Escola de Samba Unidos do É O Tchan; Rainha de Bateria: Escola de Samba Unidos do É O Tchan;

Escola de Samba Unidos do É O Tchan; Ala de Desfile: Escola de Samba Filhos de Jardel;

Escola de Samba Filhos de Jardel; Mestre de Bateria: Escola de Samba Nação Verde e Branco;

Escola de Samba Nação Verde e Branco; Presidente: Escola de Samba XV de Novembro;

Escola de Samba XV de Novembro; Baianas: Escola de Samba Unidos do É O Tchan;

Escola de Samba Unidos do É O Tchan; Casal de Passistas: Escola de Samba XV de Novembro;

Escola de Samba XV de Novembro; Intérprete: Escola de Samba Nação Verde e Branco;

Escola de Samba Nação Verde e Branco; Personalidade Carnaval 2025: Mansueto de Castro Serafini Filho.

Prata

Tema Enredo: Escola de Samba Unidos do É O Tchan;

Escola de Samba Unidos do É O Tchan; Comissão de Frente: Escola de Samba Unidos do É O Tchan;

Escola de Samba Unidos do É O Tchan; Samba Enredo: Escola de Samba Unidos do É O Tchan;

Escola de Samba Unidos do É O Tchan; Fantasia: Escola de Samba Filhos de Jardel;

Escola de Samba Filhos de Jardel; Alegorias e Adereços: Escola de Samba Pérola Negra;

Escola de Samba Pérola Negra; Bateria: Escola de Samba XV de Novembro;

Escola de Samba XV de Novembro; Harmonia Musical: Escola de Samba Nação Verde e Branco;

Escola de Samba Nação Verde e Branco; Porta Estandarte: Escola de Samba XV de Novembro;

Escola de Samba XV de Novembro; Conjunto Mestre Sala e Porta Bandeira: Escola de Samba Nação Verde e Branco;

Escola de Samba Nação Verde e Branco; Evolução: Escola de Samba Pérola Negra;

Escola de Samba Pérola Negra; Conjunto: Escola de Samba Unidos do É O Tchan;

Escola de Samba Unidos do É O Tchan; Carnavalesco: Escola de Samba XV de Novembro;

Escola de Samba XV de Novembro; Rainha de Bateria: Escola de Samba Nação Verde e Branco;

Escola de Samba Nação Verde e Branco; Ala de Desfile: Escola de Samba XV de Novembro;

Escola de Samba XV de Novembro; Mestre de Bateria: Escola de Samba São Vicente;

Escola de Samba São Vicente; Presidente: Escola de Samba Escola de Samba Unidos do É O Tchan;

Escola de Samba Escola de Samba Unidos do É O Tchan; Baianas: Escola de Samba Pérola Negra;

Escola de Samba Pérola Negra; Casal Passista: Escola de Samba Pérola Negra;

Escola de Samba Pérola Negra; Intérprete: Escola de Samba Filhos de Jardel.

Bronze

Tema Enredo: Escola de Samba São Vicente;

Escola de Samba São Vicente; Comissão de Frente: Escola de Samba Filhos de Jardel;

Escola de Samba Filhos de Jardel; Samba Enredo: Escola de Samba Filhos de Jardel;

Escola de Samba Filhos de Jardel; Fantasia : Escola de Samba Pérola Negra;

: Escola de Samba Pérola Negra; Alegorias e Adereços: Escola de Samba Filhos de Jardel;

Escola de Samba Filhos de Jardel; Bateria: Escola de Samba São Vicente;

Escola de Samba São Vicente; Harmonia Musical: Escola de Samba XV de Novembro;

Escola de Samba XV de Novembro; Porta Estandarte: Escola de Samba Nação Verde e Branco;

Escola de Samba Nação Verde e Branco; Conjunto Mestre Sala e Porta Bandeira: Escola de Samba XV de Novembro;

Escola de Samba XV de Novembro; Evolução: Escola de Samba XV de Novembro;

Escola de Samba XV de Novembro; Conjunto: Escola de Samba XV de Novembro;

Escola de Samba XV de Novembro; Carnavalesco: Escola de Samba Nação Verde e Branco;

Escola de Samba Nação Verde e Branco; Rainha de Bateria: Escola de Samba Pérola Negra;

Escola de Samba Pérola Negra; Ala de Desfile: Escola de Samba Pérola Negra;

Escola de Samba Pérola Negra; Mestre de Bateria: Escola de Samba Unidos do É O Tchan;

Escola de Samba Unidos do É O Tchan; Presidente: Escola de Samba Nação Verde e Branco;

Escola de Samba Nação Verde e Branco; Baianas: Escola de Samba Filhos de Jardel;

Escola de Samba Filhos de Jardel; Casal Passista: Escola de Samba São Vicente;

Escola de Samba São Vicente; Intérprete: Escola de Samba Pérola Negra.