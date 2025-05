Burnout Parental: mães compartilham relatos de esgotamento emocional e o que fizeram para superar essa condição

A fotógrafa Franciele Comerlato Forner Corrales e a filha Amanda de cinco anos. A caxiense foi diagnosticada com depressão pós-parto. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Quando passou o primeiro mês, eu me vi com falta de motivação, não tinha mais energia para lidar com as tarefas da casa. Comecei a sentir uma certa ansiedade e ficava muito irritada com bobagens, sabe? Também me sentia desconectada das pessoas, uma sensação de estar sozinha nessa jornada. Era a exaustão física, pela sobrecarga e por não conseguir dormir bem, e uma exaustão mental por sentir que eu estava perdendo a minha identidade.

O relato da fotógrafa caxiense Franciele Comerlato Forner Corrales, 35 anos, é um retrato dos primeiros meses após o nascimento da filha Amanda, atualmente com cinco anos. Esse depoimento vai ao encontro dos sintomas do chamado Burnout Parental, cujo esgotamento físico e emocional está diretamente relacionado ao cuidado com os filhos.

Similar ao que ocorre no ambiente profissional, o Burnout Parental é causado pela sobrecarga de responsabilidades e estresses. Para as mulheres, a situação é ainda mais grave. Ao menos é o que indica uma pesquisa realizada no ano passado com 2 mil brasileiras. O levantamento revela que nove em cada 10 mães apresentam sintomas de esgotamento emocional.

Realizada pelas empresas Kiddle e a B2Mamy, entre abril e julho de 2024, mostrou que dentre as manifestações da condição estão exaustão física, irritabilidade, fadiga persistente, dores no corpo, sentimentos de desesperança e isolamento social. Um combo experenciado em parte por Franciele e que resultou no diagnóstico de depressão pós-parto.

— Eu fui no psiquiatra e ele me receitou um medicamento e aí, a partir daquele dia, acendeu uma sirene aqui na nossa casa. Meu marido e minha família entenderam que eu estava precisando de ajuda. Agora é que estou começando a falar um pouco mais sobre isso, porque é bem difícil. As pessoas e a sociedade te julgam. Falam "mas não foi planejado? Você quis tanto ser mãe, agora que você é, não está feliz?" — desabafa a fotógrafa.

Franciele diz viver agora o melhor com sua filha Amanda, 5 anos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Hoje, com alta da terapia e com a medicação reduzida, Franciele acredita que vive o melhor momento da relação com a filha.

— Agora eu vivo a maternidade da melhor forma. Nós somos bem amigas, fazemos vários programas de meninas juntas. De manhã ela fica comigo e, de tarde, eu trabalho. Então eu consigo aproveitar o crescimento dela. Eu amo ser mãe da Amanda! Ela é uma criança muito querida, muito determinada — comenta, orgulhosa.

"Eu não consigo mais dar conta, eu preciso de ajuda"

A maternidade chegou trazendo desafios para a saúde mental de Cibele Crochi. Nesse registro ela interage com os filhos Lavínia, 4 anos, e Rafael, 11. Ulisses Castro / Agencia RBS

Mãe de Lavínia, quatro, e Rafael, 11, a terapeuta sistêmica familiar Cibele Crochi, 41, vivenciou sintomas de exaustão emocional nos primeiros anos de vida dos dois filhos. No caso do primogênito, o principal desafio era o de equilibrar a carreira com as demandas da criança. Cibele ocupava um cargo em que precisava fazer viagens frequentes, o que gerava ansiedade nela e em Rafael, à época com três anos.

— Eu me sentia sobrecarregada de chegar em casa e ainda ter que organizar a rotina para o dia seguinte, e me sentia culpada também por perder algumas coisas que ele fazia no dia a dia, em função de estar ausente. Isso começou a refletir também na saúde mental do meu filho. Tive que buscar auxílio para ele — conta.

Cibele decidiu abrir mão da carreira na área de formação para se dedicar aos filhos. Ulisses Castro / Agencia RBS

Embora haja uma ideia popularizada de que a criação do segundo filho seja mais fácil, para Cibele não foi. Lavínia nasceu prematura, em meio à pandemia de coronavírus, e precisou permanecer hospitalizada por um mês. Fatores que, somados, abalaram a saúde mental da mãe, que ainda precisava dividir a atenção com o filho mais velho e o trabalho em uma indústria.

— Chegou um momento em que eu falei para o meu marido "eu não consigo mais dar conta, eu preciso de ajuda". Se eu seguisse o ritmo que eu estava, de sobrecarga, acelerada, exausta, eu ia entrar num processo de Burnout, de depressão — confidencia.

A decisão, considerada dolorosa e desafiadora, foi a saída do mercado de trabalho:

— Abrir mão da minha carreira foi algo que doeu bastante, porque eu me dediquei muito. Mas, em contrapartida, a qualidade de relacionamento que a gente tem hoje é muito melhor — revela Cibele, que é formada em Engenharia de Produção.

A psicóloga Marina Marcon ressalta que as mulheres não devem encarar os sintomas de esgotamento emocional como um sinal de fraqueza. Ulisses Castro / Agencia RBS

Quais os caminhos para uma maternidade mais leve?

Psicóloga perinatal Marina Marcon. Greyce Rodrigues / Divulgação

A psicóloga perinatal Marina Marcon explica que os diagnósticos mais comuns relacionados à saúde mental de recém-mães são a depressão pós-parto e os transtornos de ansiedade.

— Esse Burnout Parental é mesmo um esgotamento, uma exaustão bem focada aos cuidados com o bebê. Enquanto que a depressão pós-parto pode ter uma origem hormonal. Também há fatores de risco como uma gravidez não planejada, ausência de rede de apoio e o histórico prévio de saúde mental desta mãe — explica Marina.

A profissional diz que o período mais vulnerável para o diagnóstico de depressão é o primeiro ano de vida da criança. Contudo, há estudos que indicam que a condição pode afetar as mulheres até 18 meses após o nascimento do filho.

Para Marina, os caminhos para uma maternidade emocionalmente mais saudável passam pelo processo terapêutico, reconhecimento da nova identidade como mãe, autocuidado e comunicação assertiva.

— Às vezes, 15 minutos dando uma volta na quadra, ouvindo uma música, já são o suficiente para descansar e recarregar a mente. Outra coisa que eu foco bastante com as mães é o desenvolvimento da comunicação assertiva com as pessoas ao redor, deixando bem claro quais são as necessidades emocionais delas. É aquela coisa de dizer "olha, pode ficar com o meu bebê um pouquinho para eu tomar um café?" ou "hoje não estou muito bem, prefiro não conversar muito". São atitudes de comunicação e autocuidado muito protetivas para a saúde mental — ensina a psicóloga.

A profissional ainda ressalta que as mulheres não devem encarar os sintomas de esgotamento emocional como um sinal de fraqueza:

— Muitas mulheres não se permitem sentir tudo isso. E aí vão guardando, guardando, como se aquilo que elas tivessem sentido fosse inadequado, fosse errado, e uma hora explode. Vira uma bomba-relógio — finaliza.

Relação entre maternidade e carreira: o que mais revela a pesquisa

77% das entrevistadas sentem-se em Burnout Parental em seu emprego atual.

das entrevistadas sentem-se em em seu emprego atual. 64% relatam que sofreram o impacto da maternidade em suas carreiras e que fizeram ou pensaram em transição.

relatam que e que fizeram ou pensaram em transição. 63% disseram que os sintomas de Burnout se intensificam por por serem líderes onde trabalham.

disseram que os sintomas de Burnout onde trabalham. 51% das mães demonstraram menor esgotamento quando conseguem organizar um tempo de presença na vida dos filhos.

das mães demonstraram quando conseguem organizar um tempo de presença na vida dos filhos. Seis a cada 10 mães foram perguntadas sobre gravidez e filhos em entrevistas de emprego ou promoção.

Fonte: Burnout Parental Report 2024, Kiddle e a B2Mamy.

Caminhada pretende sensibilizar a população

A saúde mental das mães ganha ainda mais atenção no quinto mês do ano, com a campanha nacional batizada de Maio Furta-Cor. Em Caxias do Sul, o movimento promove ações de conscientização, capacitações e também estimula a criação de projetos de lei em benefício da causa.

Segundo as organizadoras, o objetivo é garantir que nenhuma mãe enfrente sozinha os desafios emocionais da maternidade. Uma das ações é uma caminhada marcada para o próximo sábado, dia 10 de maio. A saída será do largo da prefeitura, às 10h, com percurso estimado em 40 minutos, passando pelas ruas centrais. Para participar, é preciso se inscrever neste link.