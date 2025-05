Biblioteca, espaço para exposições e altar para uma garrafa de vinho de 1866: Quinta São Luiz abre mais espaço para a cultura e a memória de Caxias do Sul  

Marcelo Mugnol / Agencia RBS

No coração do bairro Panazzolo, região central de Caxias, ainda há resquícios de um dos mais importantes empreendimentos enraizados na cultura local. Em parte desse lugar, onde estava localizada a Vinícola Luiz Antunes, cujo apogeu se deu entre as décadas de 1930 e 1950, está o Quinta São Luiz, complexo gastronômico e comercial, localizado na área onde antes era a residência do diretor Armando Antunes.

Pois bem, em meio a drinks, cafés, quitutes e refeições elaboradas por chefs renomados, está sendo formado um novo espaço de convívio com destaque para a cena cultural caxiense.

Nesses espaço, ainda em expansão, como frisa a gestora do Quinta Estação, Chirlei Battassini, já existe um lounge com sofás e poltronas, decorado com pinturas por meio de uma parceria com a Galeria Arte Quadros, além de um espaço para exposições temporárias, noutra parceria, dessa vez com o curso de Artes da UCS e, mais recentemente, foi inaugurada a Biblioteca Escritores Locais.

Como o nome já entrega, se trata de um acervo especialmente dedicado a valorizar a produção literária da região, dos mais diversos gêneros, incluindo biografias e obras históricas.

Entre os autores que já integram o acervo da biblioteca estão os patronos da Feira do Livro de Caxias do Sul, Delcio Agliardi, Helô Bacichette, Dinarte Albuquerque Filho, Marcos Fernando Kirst, Maya Falks, Paulo Ribeiro e Uili Bergamin. Um detalhe importante, os livros não estão disponíveis para serem retirados e levados pra casa (muito menos roubados).

A ideia, conforme explica Chirlei, é que as pessoas que estiverem circulando pelos ambientes do Quinta São Luiz, em seus momentos de lazer, possam se sentar no lounge ou na cafeteria para saborear a literatura local.

— Acho essa biblioteca de escritores locais essencial, porque preserva e valoriza a identidade cultural de nossa cidade, conectando gerações por meio da escrita de quem vive e sente a região. Em um espaço como o Quinta São Luiz, que já carrega história, natureza e arte, a biblioteca ganha ainda mais significado, tornando-se um ponto de encontro entre memória, criatividade e pertencimento — justifica Chirlei.

Louge com obras do acervo da Arte Quadros decora novo espaço de convívio no Quinta São Luiz, no bairro Panazzolo. Marcelo Mugnol / Agencia RBS

O que vem por aí

Além da inauguração da biblioteca, que nasce tímida, como diz a Chirlei, mas com enorme potencial de crescimento dada a larga produção literária de Caxias, o Quinta São Luiz reserva novidades. A primeira delas já vai ocorrer nessa semana, na sexta-feira (30), na abertura do Caxias in Vino.

A Chirlei revela que será exibida uma das primeiras garrafas de vinho envasadas pela Vinícola Antunes, datada de 1866. A garrafa ficará exposta permanentemente nesse novo espaço de convívio, no mesmo lounge onde também fica a Biblioteca Escritores Locais. Sugestivo, não?

E, até o final de junho, devem ser inaugurados dois novos empreendimentos gastronômicos no Quinta, ampliando de sete para nove operações, que oferecem opções desde a alta gastronomia, passando por petiscos e cervejas, a doces e cafés.

Biblioteca Escritores Locais disponibiliza acervo de obras para serem lidas nos espaços do Quinta São Luiz. Marcelo Mugnol / Agencia RBS

Ampliação do acervo

Os escritores locais são convidados a doar livros para ampliar o acervo.

Para isso, basta chamar a Chirlei Battassini pelo WhatsApp (54) 99941-6100 e informar a ela que deseja realizar as doações.

Ou mesmo quem tenha em casa livros de autores locais, inclusive sobre a história da cidade e da região podem efetivar suas doações por meio deste contato.