Banda porto-alegrense Kula Jazz se apresenta pela primeira vez em Caxias do Sul, neste sábado

Expoente da cena da Capital, Kula Jazz fará sua primeira apresentação na Serra, neste sábado, em Caxias Acervo pessoal / Divulgação

O quinteto instrumental porto-alegrense Kula Jazz traz a Caxias do Sul, neste sábado, o show de lançamento do seu segundo álbum, OXOBI (2024). A apresentação será na será no Teatro Municipal Pedro Parenti (Casa da Cultura), às 20h.

Formado por Franco Salvadoretti (flauta), Cleômenes Junior (saxofones), Ras Vicente (piano), Rodrigo Arnold (baixo) e Martin Estevez (bateria), o Kula Jazz traz referências dos mestres do jazz norte-americano do passado, mas com o olhar voltado para o futuro. Em OXOBI o grupo apresenta quatro músicas inéditas e uma regravação (Wenonah), sendo todas as faixas compostas por Franco Salvadoretti.

- Como compositor, sou mais influenciado pelo jazz clássico, especialmente por nomes como Charlie Parker, John Coltrane, Thelonious Monk, Miles Davis e Wynton Marsalis. O som da Kula, por sua vez, agrega muito do jazz modal, spiritual jazz com momentos de free jazz e de hard bop, caracterizado por andamentos bem velozes. Acreditamos que vai ser uma noite bem especial, porque este será o nosso primeiro show na Serra, e levaremos um repertório todo autoral, fazendo um apanhado dos nossos dois álbuns - comenta o compositor e flautista.

Quem for ao teatro, além de curtir o show, poderá conferir uma lojinha com diversos CDs e vinis produzidos por selos independentes. Isso, claro, além dos dois álbuns lançados pelo Kula Jazz (o primeiro é Kula, de 2016, que obteve cinco indicações ao Prêmio Açorianos de Música, enquanto OXOBI foi indicado em quatro categorias na edição mais recente do prêmio).