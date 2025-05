"Autoestima exige compromisso com a excelência", diz filósofo e professor Clóvis de Barros Filho em palestra em Caxias do Sul

Clóvis de Barros Filho, 59, divertiu e emocionou plateia que lotou o UCS Teatro, dentro da programação do Simecs Conecta.

Diante de uma plateia em sua grande maioria empresarial, que lotou o UCS Teatro, o filósofo e escritor Clóvis de Barros Filho apresentou, na tarde desta quinta-feira (22), a palestra "A Vida Que Vale a Pena Ser Vivida". A atividade marcou o encerramento da programação do 5° Simecs Transforma, em Caxias do Sul.

Um dos pensadores mais respeitados do país, e também um dos mais populares – sendo expoente da mesma geração de nomes que ajudaram a dar um verniz pop a conceitos filosóficos mais densos, como Leandro Karnal, Mário Sérgio Cortella e Luiz Felipe Pondé –, Barros falou sobre a importância de valores como excelência, autoestima e autoconfiança para construir uma vida realizada, e como esta busca passa por equilibrar vida pessoal e trabalho.

– Se você estabelece o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional como numa balança, você está sugerindo que o profissional deixou de ser uma pessoa. É importante lembrar que todos os valores da vida são os mesmos onde quer que ela esteja sendo vivida, não importa se no trabalho ou fora dele. Não se trata de trabalhar 40 horas como se este fosse o pedágio a se pagar para ter direito a uma happy hour ou a um fim de semana na praia. O trabalho deve ser parte de uma vida boa, principalmente por ser a parte a qual dedicamos o nosso maior tempo de vida – provocou o filósofo, que convive há dois anos com a Doença de Behçet, condição autoimune que ataca diversos órgãos do corpo.