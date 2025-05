"Agora é hora de retomar a relação com o Rio Grande do Sul", diz Tico Santa Cruz, líder da banda Detonautas, prometendo um show repleto de clássicos em Caxias do Sul

Banda somou mais de 121 milhões de streams, no Spotify, e 45,5 milhões de reproduções no YouTube, em 2024. Dantas Jr. / Divulgação

Já tem um tempo que a banda Detonautas não toca em Caxias do Sul. A última apresentação foi há 10 anos, anunciam os organizadores do show de retorno, marcado para ocorrer nesta sexta-feira (16), na All Need Master Hall. Ainda há ingressos à venda (veja mais a seguir).

Líder da banda, que soma quase 30 anos de estrada, Tico Santa Cruz, 47, fala em reaproximação com o Rio Grande do Sul — além de Caxias, os caras já passaram por Novo Hamburgo e, neste sábado, tocam em Passo Fundo.

Tico recorda que, apesar de surgir no Rio de Janeiro, o Detonautas já trilhou muito pelas terras gaúchas com viagens de ônibus de cidade em cidade, fazendo shows e divulgando material em veículos de comunicação no início da trajetória.

— Conhecemos muito bem as cidades, as estradas, a cultura. Temos uma relação forte e profunda, mas por alguma razão, que o tempo coloca você em alguns lugares mais longes, nos afastamos um pouco. Agora é hora de retomar a relação com o Rio Grande do Sul — afirma Tico, que relembra também que lançou livro por editora caxiense. Inclusive, Tico esteve em Caxias, em 2013, para uma pocket-show e sessão de autógrafos da obra Tesão.

​Voltando ao show, os Detonautas prometem uma apresentação alto astral, de cerca de 1h40min, dentro da turnê Elétrico, que une clássicos da banda com versões de bandas que eles curtem, além de faixas mais recentes.

O fã que comparecer já pode deixar na ponta da língua sons como Outro Lugar, Quando o Sol Se For, O Dia Que Não Terminou, Retorno de Saturno, Amanhã, O Inferno São Os Outros, Só Nós Dois, Você Me Faz Tão Bem e Olhos Certos.

Esse é um setlist que conecta as pessoas numa boa frequência, diz Tico:

— A pirotecnia fica por conta da nossa performance no palco, as músicas compensam isso. Temos iluminação e conteúdo de telão, com trabalho conceitual. É contada uma história, como se as pessoas estivessem entrando em uma série. As pessoas pessoas cantam do início ao fim.

A formação atual conta, ainda, com Renato Rocha (guitarra), Fábio Brasil (bateria), Phil Machado (guitarra) e André Macca (baixo).

Uma década depois, o que mudou?

Para quem pisou pela última vez num show do Detonautas, dez anos atrás (ou até mais), Tico anuncia que a banda amadureceu musicalmente, ganhou potência e se estabeleceu "definitivamente como parte da história do rock nacional e da música brasileira".

De lá para cá, foram lançados DVDs, CDs, os caras participaram de festivais como Rock in Rio e Lollapalooza, além de uma turnê na Europa, em 2024, ano em que os caras subiram mais de 100 vezes ao palco. Entre os materiais mais recentes estão os álbuns Laranja (2021) e Esperança (2022). Em 2023, também saiu um disco acústico em celebração aos 20 anos do primeiro material de estúdio.

O resultado é que os veteranos ocupam o Top 5 de mais ouvidos do gênero no Brasil e registraram mais de 121 milhões de streams, no Spotify, e 45,5 milhões de reproduções no YouTube, no ano passado. O frontman reconhece que a banda tem conseguido dialogar com diferentes gerações.

— Construímos um legado forte através das músicas, o que talvez é o maior desafio com a nova geração. Porque dentro das redes sociais, a forma de consumir música é muito pulverizada e veloz. O Detonautas construiu um legado nessa transição entre o analógico e o digital — avalia Tico.

'Retorno de Saturno', as redes e o futuro

Tico conta ainda que recebe feedbacks da filha adolescente quando algum som viraliza no TikTok — o terreno das redes sociais fortalece a banda, defende o artista. Uma música que rodou nos aplicativos de vídeos curtos recentemente é Retorno de Saturno.

Aclamada pelos fãs, ela foi lançada em 2008, no álbum de mesmo nome, em uma fase astrológica do vocalista, que a compôs quando tinha entre 28 e 33 anos. A letra fala de saudade e revoluções internas. Para quem sempre quis saber o significado do Retorno de Saturno, eis a explicação:

— No dia que você nasceu Saturno estava num ponto. Ele demora 28 anos para fazer a volta inteira até chegar no mesmo ponto. Quando ele passa por esse ponto de novo, ele traz para a sua vida uma revolução. De certa forma, você vai colher aquilo que, nesses 28 anos, construiu. Quem construiu coisas boas, a colheita, com certeza, é positiva.

Um dos encantos da música, que une todos esses significados, pode ser percebido por meio da nostalgia.

— É como quando éramos adolescentes e queríamos ouvir as músicas mais antigas, dos anos 1960 e 70. Estamos dentro de uma correlação da nostalgia de uma geração que não viveu com a nostalgia de quem viveu, ao mesmo tempo em que tentamos criar conteúdo novo para nos atualizarmos — complementa Tico.

E o conteúdo novo, a propósito, não deve demorar. Está no roteiro da banda lançar um álbum com inéditas nos próximos 12 meses. Enquanto isso, o Detonautas vai disponibilizar aos fãs uma versão da música Um Sonhador — conhecida na voz da dupla Leandro e Leonardo—, com uma roupagem blues e participação do artista sertanejo Gustavo Mioto. Além disso, será lançado o single Vamos Viver, que está presente no álbum acústico de 2023.

Quem sabe se no show de Caxias os caras não dão uma palhinha desses sons?

