32ª edição da Feira do Livro de Veranópolis terá frei Arlindo Battistel como patrono

A Feira do Livro de Veranópolis já tem seu patrono definido: o frei Arlindo Itacir Battistel . O anúncio foi feito pela prefeitura da cidade nessa segunda-feira (26). O religioso foi convidado para ser homenageado na 32ª edição do evento pelo prefeito Cristiano Valduga Dal Pai e pelo vice João Guilherme Mazetto. A feira ocorre em outubro.

Segundo o prefeito, a escolha do frei Arlindo é justificada pela atuação dele na preservação da história, cultura e costumes da Serra gaúcha. Com diversas obras publicadas, o frei é considerado uma referência no estudo da imigração italiana no Rio Grande do Sul.