Veja como se inscrever para concorrer à vaga de avaliador de projetos do Financiarte, em Caxias do Sul

A Secretaria da Cultura de Caxias do Sul divulgou o edital para seleção de avaliadores de projetos culturais que devem receber apoio por meio do Financiarte 2025.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste formulário on-line até as 17h do dia 17 de abril. O edital pode ser consultado pelo site da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul.