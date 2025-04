Um dos principais tributos a Elton John da América Latina irá passar por Caxias do Sul em setembro

O cantor e pianista paulista Rafael Dentini traz a Caxias do Sul no segundo semestre deste ano o espetáculo “ELTON por Rafael Dentini” , tributo a Elton John que já passou por diversos estados brasileiros e é considerado um dos melhores da América Latina. O show será no UCS Teatro, no dia 13 de setembro, às 20h .

As músicas que compõem o show englobam os maiores hits de toda a carreira do Rocket Man, porém a maior parte do repertório e dos figurinos contempla a fase do artista britânico dos anos 70, com sucessos como "Tiny Dancer", "The Bitch is Back", "Bennie and the Jets", "Skyline Pigeon" e "Crocodile Rock".