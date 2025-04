Saiba quem são os autores que concorrem ao Prêmio Vivita Cartier deste ano em Caxias do Sul

No total, 16 autores se inscreveram na categoria Obra Literária. Romila Amaral / Divulgação

Foram divulgados nesta sexta-feira (25), os escritores que concorrem ao 59º Concurso Anual Literário de Caxias do Sul. No total, 16 escritores se inscreveram na categoria Obra Literária – Prêmio Vivita Cartier (confira a lista abaixo).

Na categoria de Textos Inéditos – Contos, Crônicas e Poesias, foram 55 inscrições, distribuídas em 17 (contos), 20 (crônicas) e 18 (poesias).

Os vencedores na categoria de Textos Inéditos recebem troféu (1º lugar) e medalhas (2º e 3º lugares), além de certificados. A obra vencedora do Vivita Cartier é contemplada com prêmio em dinheiro no valor de R$ 11 mil, certificado e troféu.

A comissão avaliadora se reunirá em data ainda a ser definida, provavelmente no início do mês de junho, para apontar os vencedores do Concurso Anual Literário em 2025. Já a entrega dos troféus e medalhas será realizada junto das comemorações da Semana de Caxias do Sul 2025.

Além da premiação, na categoria de Textos Inéditos será publicada uma antologia. O lançamento está previsto para as comemorações do aniversário da Biblioteca Pública Municipal Dr. Demetrio Niederauer, dentro da Feira do Livro, no mês de outubro.

