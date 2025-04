Projeto leva arte inclusiva a escolas de Flores da Cunha

Projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc e desenvolvido com apoio da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Flores da Cunha, "Flores Inclusiva – Teatro, Música e Literatura" está levando o teatro, música e literatura produzida por artistas com deficiência às escolas e à comunidade florense.

Proposto pela escritora florense Isabel Varriale Damian , o projeto conta com uma equipe composta por 12 profissionais, sendo 8 com deficiência e 4 sem deficiência. A iniciativa consiste numa série de atividades e vivências inclusivas, que vão desde a realização de oficinas de arte até apresentações de peça de teatro e um bailão para idosos. Também serão doados mais de 400 livros para a rede de ensino.

Nas vivências inclusivas, que se iniciaram nesta semana, as crianças ficam por alguns minutos com olhos vendados, para experimentarem como é não estar enxergando, com abafadores nos ouvidos, para entender como é uma pessoa que possui uma perda auditiva, e com uma cadeira de rodas, para ver como poderiam dançar mesmo se suas pernas estivessem sobre rodas.