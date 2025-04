Projeto Concertos ao Entardecer retorna com show de Lúcio Yanel neste domingo, em Caxias

Yanel apresenta show dedicado à música pampeana, com ritmos como a milonga, a chacarera, o chamamé e o tango Bruno Todeschini / Agencia RBS

Ocorre neste domingo (27) a retomada do Projeto Concertos ao Entardecer, realizado pela Universidade de Caxias do Sul e LionsEduc, com apoio do Recreio da Juventude. No ano passado, o projeto deixou de ser realizado pela primeira vez em 30 anos, após não ter sido contemplado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

A primeira atração da temporada será o músico Lucio Yanel, que apresenta o concerto Universo Pampa. Será na sede social do Recreio da Juventude (Rua Pinheiro Machado, 1762, Centro), a partir das 18h.A entrada é franca, com a sugestão da doação de alimentos não perecíveis.

Com canções e explicações ilustrativas, o espetáculo pretende contextualizar, de forma sociocultural, o panorama regional das “pátrias denominadas gaúchas”. Violonista, compositor e folclorista argentino radicado no Brasil há 40 anos, Lúcio Yanel é considerado um dos alicerces do violão solista na música regional sulina e o violonista com maior produção na história do violão gaúcho.