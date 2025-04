Primeiro Festival de Cinema Independente de Garibaldi recebe inscrições para mostra competitiva

Está marcado para ocorrer entre os dias 24 e 27 de setembro deste ano a primeira edição do Festival de Cinema Independente de Garibaldi. O evento tem como proposta promover e valorizar o cinema independente produzido no Rio Grande do Sul, com um recorte especial para o cinema fantástico (fantasia, horror, ficção científica, elementos sobrenaturais, imaginativos e extraordinários). A programação ficará concentrada no ECOA - Espaço Coletivo das Artes.