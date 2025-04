Orquestra uruguaia La Ventolera é atração nesta sexta-feira em Farroupilha, em show gratuito

A orquestra itinerante uruguaia La Ventolera é atração em Farroupilha nesta sexta-feira (25). Com promoção do Sesc/RS, o show será no Auditório Adelino Colombo, do Sindilojas (Rua Nataly Valentini, 75), a partir das 20h, com entrada gratuita. Os ingressos devem ser reservados antecipadamente no Sesc Farroupilha (Rua Treze de Maio, 272) ou através do site.