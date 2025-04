"O amor pode existir em qualquer idade", diz Vera Fischer, que estreia peça em Caxias do Sul neste fim de semana

Vera Fischer, 73, e Leonardo Franco, 61, dão vida a atriz e ator que fizeram sucesso no passado, mas encontram dificuldades para manter ativa a carreira décadas depois Carlos Costa / Divulgação

Um casal apaixonado e apaixonante. Assim, a diva do teatro a da televisão brasileira Vera Fischer define a parceria no palco com o ator Leonardo Franco, com quem protagoniza "O Casal Mais Sexy da América" (adaptação de America's Sexiest Couple, do norte-americano Ken Levine, 2022, inédita no Brasil). Com direção de Tadeu Aguiar, a peça chega a Caxias do Sul para duas sessões no Teatro Murialdo, no sábado e no domingo.

Vera, 73 anos, e Leonardo, 61, interpretam duas estrelas da TV que, no passado, brilharam em uma série muito popular de televisão, ficando conhecidos como "o casal mais sexy da América". Naquela época, porém, ambos eram casados e tinham de reprimir o amor que sentiam um pelo outro. Ao se reencontrar muitos anos depois, para o funeral de um diretor, ambos estão solteiros, solitários e inseguros, frente a frente em um quarto de hotel. Neste, reencontro, serão interrompidos algumas vezes pelo divertido boy do hotel (interpretado por Vitor Thiré), que irá obrigá-los a encarar a atualidade.

- É um texto muito atual, que, ao mesmo tempo em que é uma comédia romântica, denuncia várias coisas que ocorrem na sociedade. Fala também sobre etarismo, sobre como os atores hoje em dia sofrem pressão por causa da idade, fala também da #metoo (movimento global contra o assédio e a agressão sexual). Nós achamos que o público vai amar e vai se reconhecer em muitos momentos - comenta Vera, que atendeu ao Pioneiro por telefone após um ensaio, nesta semana.

Vera, Leonardo e o ator Vitor Thiré, que faz participação especial no espetáculo Divulgação / Divulgação

Antes de oferecer seu olhar sobre a peça, Leonardo Franco destacou a honra em contracenar pela primeira vez com Vera Fischer, com quem mantém amizade desde que ela assinou uma exposição de pinturas no espaço cultural administrado por ele no Rio de Janeiro, o Centro Cultural Solar de Botafogo. Sobre "O Casal Mais Sexy", o ator diz ser um espetáculo que trata da busca por reciprocidade que é comum a todas as pessoas:

- É uma grande história de amor, de solidão e de reencontro, que é muito interessante porque, mesmo sendo sobre um casal de grandes atores, fala da vida sentimental e amorosa de todas as pessoas comuns. Ao final, somos todos humanos e temos sentimentos muito parecidos, buscamos a felicidade, o amor, a parceria, a lealdade, os encontros ou reencontros que a vida pode proporcionar.

Vera, então, complementa:

- Pode existir amor em qualquer idade. Essa é uma mensagem bonita.

CONVITE ESPECIAL

Caxias do Sul será a segunda cidade brasileira a receber a peça, após a estreia nacional ter ocorrido quinta-feira em Novo Hamburgo, no Teatro Feevale. A escolha para começar a turnê nacional pelo Rio Grande do Sul se deve ao sucesso da temporada gaúcha de "Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito", que também trazia Vera Fischer sob a direção de Tadeu Vargas.

- Nós estamos muito felizes com esta estreia, porque dois anos atrás fizemos uma temporada linda pelo Rio Grande do Sul, onde fomos muito prestigiados e abraçados pelo público. Quem for ao teatro tem tudo para adorar a peça e se apaixonar por este casal - convida a atriz.

Os ingressos para "O Casal Mais Sexy da América" estão à venda pela plataforma Sympla, a R$ 160 e R$ 80 (meia entrada e Clube do Assinante). Também é possível comprar o ingresso solidário, que dá 40% de desconto, mediante a entrega de alimento não perecível.

PROGRAME-SE

O quê: espetáculo "O Casal Mais Sexy da América"

Quando: sábado, às 20h e domingo, às 18h

Onde: Teatro Murialdo, em Caxias do Sul (Rua Flores da Cunha,1740)

Quanto: R$ 80 a R$ 160 pelo Sympla

Em Bento

Após passar por Caxias, na terça-feira (15) O Casal Mais Sexy da América será apresentado em Bento Gonçalves. Será na Fundação Casa das Artes, às 20h. Ingressos também à venda pelo Sympla