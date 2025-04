"Mini Lollapalooza" em Caxias: o que já se sabe sobre o festival que ocorre em novembro

Festival terá dois palcos e ocorre no dia 1º de novembro, no Parque de Eventos da Festa da Uva. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Anunciado na última semana pelo presidente da Festa da Uva S.A, Milton Corlatti, o "mini Lollapalooza" que ocorrerá no Parque de Eventos, em Caxias do Sul, em 1º de novembro já tem, pelo menos, 14 atrações confirmadas. O festival ocorrerá nas áreas do pórtico, na alameda e no Pavilhão 2.

De acordo com João Cuevas, sócio da Rause Produtora, que organiza o evento, os ingressos começam a ser vendidos em agosto. Cuevas antecipa que a estrutura do festival terá dois palcos, um de música eletrônica com seis atrações já confirmadas, e outro com sete atrações já confirmadas de trap, funk e rock. Um artista do trap será, também, influencer do evento.

— Vai ter artista grande do rock, do reggae, do trap, do rap e do funk. E da música eletrônica são artistas grandes, bem relevantes — antecipa o produtor.

A produtora, com sede em Londrina, no Paraná, escolheu Caxias do Sul porque percebeu que o público tem uma "carência" de eventos musicais desse porte:

— Com certeza, Porto Alegre tem muito mais público que Caxias. Mas Porto Alegre também tem muita oferta. Caxias do Sul se assemelha muito aos nossos festivais de Londrina e São José do Rio Preto. São cidades que, apesar de não serem a capital, são muito grandes. Elas têm uma carência gigante por esse tipo de evento. A região tem um potencial grande — analisa Cuevas.

A expectativa da produtora é tornar o festival, que terá o nome divulgado entre o fim de maio e início de junho, um evento anual em Caxias do Sul.

— Vai ser algo inexplorado. É algo muito diferente do que já fizeram na cidade.