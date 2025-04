Luan Santana é destaque na programação da 33ª ExpoBento e 20ª Fenavinho 

Luan Santana faz show novamente no Rio Grande do Sul. Deivid Correia / Divulgação

A tradicional atração nacional durante a programação da ExpoBento e Fenavinho é um dos anúncios mais aguardados pelo público. Nesta edição, haverá show do cantor Luan Santana, com a inédita turnê Lua. Será no dia 18 de junho, no Pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Em breve, os ingressos serão comercializados.

Com expectativa de receber mais de 270 mil visitantes, a 33ª ExpoBento e 20ª Fenavinho ocorrerá entre os dias 11 a 22 de junho, com uma programação que contempla mais de 480 marcas expositoras, com produtos em diversos espaços temáticos, como moda, indústria e comércio, agricultura familiar, gastronomia e muito mais. A expectativa, nesta edição, é movimentar R$ 55 milhões em negócios.

Inspiradas pela celebração dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, a feira e a festa também promoverão experiências culturais, sociais e enogastronômicas. Com a temática Uma história que se vive, a Festa Nacional do Vinho contará com mais de 20 vinícolas que reunirão os melhores rótulos produzidos na região.

Enquanto a programação da 33ª ExpoBento e 20ª Fenavinho não inicia, o público pode participar das atividades temáticas que ocorrem ao longo de abril e maio. Neste domingo (13), será realizada a etapa classificatória dos Jogos Coloniais da 20ª Fenavinho. Em maio, nos dias 16, 17 e 18, ocorrerá o Vinho Encanado, o Festival Enogastronômico e o Desfile Cultural.

A abertura oficial da programação artística ocorre no dia 12 de junho com apresentação do humorista Cris Pereira. No dia 13, terá show do Guri de Uruguaiana. No ‘Sabanejo’, dia 14, Glê Duran embala a festa. O ‘Domingo Italiano’ traz a final dos Jogos Coloniais. Na segunda-feira (16), haverá o Desfile Pet, além do lançamento do livro ‘Fenavinho, mais do que uma festa’, de autoria de Fabiano Mazzotti e Itacyr Giacomello. Também terá shows de Renato Borghetti e Os Serranos.

No dia 17 de junho, conhecida como ‘Terça Bandinha’, terá o grupo Rainha Musical. Na ‘Quarta pop’, dia 18, pela primeira vez a ExpoBento vibra ao som eletrônico com a performance do DJ Meltz. A ‘Quinta Pagode e Samba’, terá Vitor Limma, e outras atrações como desfile de moda. Na ‘Sexta Rock’, o Rock de Galpão promete uma noite de muita animação. O último fim de semana reserva as atrações do ‘Sábado Festa’, com Nacional Kid e o grupo circense Tholl. No encerramento, no dia 22, o tenor Alexandre Borges promete emocionar o público com sua apresentação.

Os ingressos antecipados já estão à venda. Até o dia 30 de abril, cada ticket adquirido pela ferramenta do whatsapp ‘ExpoBento na Palma da Mão’ custa apenas R $7 (+ taxas). Entre 1º de maio e 11 de junho, o preço unitário passa a R $8 por bilhete. Os ingressos adquiridos antecipadamente garantem acesso a qualquer dia da programação. No período da feira, o valor de acesso será R$ 18 nos finais de semana e feriados e R$ 10 nos dias de semana.