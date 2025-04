Longa-metragem caxiense "Por Todos Nós", que trata da adoção, estreia nesta terça-feira, no UCS Teatro

Fábio Vergani e Suzy Menegat vivem casal protagonista do filme. Por Todos Nós / Reprodução

Casais que tentam engravidar, mães enlutadas por perdas gestacionais e a opção pela adoção. Temas sensíveis, vividos por muitas famílias, inspiraram a roteirista Suzy Menegat a escrever a história do filme Por Todos Nós.

A produção caxiense estreia nesta terça-feira (8), às 19h40min, no UCS Teatro, em sessão comentada por professoras da Área de Humanidades da UCS (veja mais abaixo). A entrada é franca.

— Em 2021, peguei carona com uma família de conhecidos. Pedi como eles se conheceram, qual era a história de amor deles. E eu não sabia o que me esperava. Era uma história extremamente inspiradora, por resiliência, amor e sobre acreditar nos sonhos. E então essa família me contou sobre as inúmeras tentativas frustradas de engravidar e sobre como eles realizaram o sonho de ter uma família através do processo de adoção — conta Suzy, que interpreta a personagem principal Stela, ao lado do ator e produtor executivo Fábio Vergani (no papel de Roberto).

Leia Mais Grupo caxiense apresenta espetáculo em tributo a Adele, no UCS Teatro

Na trama, o casal, exausto pelas tentativas frustradas de engravidar, decide realizar o sonho de ter uma família por meio da adoção.

— O mais importante nisso tudo é mostrar o humano. A fragilidade, os medos, frustrações, tristezas, dar voz a essas dores diferentes. E fazer com que nós, enquanto espectadores, possamos parar e refletir acerca do que a gente pensa, olhando com mais carinho e mais cuidado para esses temas — destaca Suzy.

O filme foi gravado em Caxias do Sul. Inicialmente, idealizado como um média-metragem (51min), com financiamento da Prefeitura de Caxias do Sul por meio da Lei Paulo Gustavo, a produção acabou também recebeu aporte da iniciativa privada. Por isso, foi editada uma versão estendida, resultando em um longa-metragem (1h21min), cuja estreia ocorre nesta terça, no UCS Teatro.

— São temas muito sensíveis do mundo feminino, principalmente dores que a gente não consegue mensurar com palavras, mas a gente precisa sentir e transformar isso num roteiro, mostrar o estado humano nu e cru, buscando não romantizar todas essas dores, mas mostrar o quanto elas podem ser fortes, intensas, o quanto elas podem machucar e como a gente pode reagir — antecipa.

Leia Mais Descida de carrinho de lomba em rua de Caxias ocorre neste final de semana

Sessão comentada do longa-metragem

O longa-metragem caxiense Por Todos Nós, estreia nesta terça-feira (8), às 19h40min, no UCS Teatro.

Após, ocorre sessão comentada por professoras da Área de Humanidades da UCS, Raquel Furtado Conte (pós-doutoranda em Direito Ambiental e cursando especialização em Avaliação Psicológica/IPOG), e Ana Maria Paim Camardelo (doutora em Serviço Social pela PUCRS).

A mediação será da jornalista Karin Felix.

Entrada é franca.

Lançamento da versão reduzida

A versão em média-metragem do filme Por Todos Nós, será exibido no dia 15 de abril, às 19h40min, na Sala de Cinema Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás), também com entrada franca.

Ficha técnica