Jantar para arrecadar verbas para o Lar da Velhice São Francisco de Assis, em Caxias do Sul, está com ingressos à venda

Nesta edição, os participantes precisarão produzir cardápios com peixes e frutos do mar.

Com o objetivo de arrecadar verbas para o Lar da Velhice São Francisco de Assis, em Caxias do Sul, a 2ª edição do jantar beneficente Divino Peixe já tem data para ocorrer: será no dia 17 de maio, às 19h30min, no Tulipa Restaurante, nos pavilhões da Festa da Uva. O evento contará com 13 cozinhas participantes (confira abaixo).