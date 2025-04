Instituto Quindim promove encontro literário e homenageia os escritores Marina Colasanti, Ziraldo e José Clemente Pozenato

Festival do Leitor Quindim foi lançado sexta-feira (11), na atual sede do Instituto de Leitura Quindim, no Shopping Villagio. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Instituto de Leitura Quindim (ILQ) anuncia a programação da 2ª edição do Festival do Leitor Quindim, pautado pelo tema O encontro nos faz existir.

Os homenageados dessa vez são os escritores Ziraldo, Marina Colasanti e José Clemente Pozenato. O festival vai ocorrer na atual sede do ILQ no Shopping Villagio Caxias.

O Festival do Leitor Quindim vai ocorrer entre 23 de abril e 4 de maio, com toda programação gratuita. Ao todo, serão mais de 60 convidados, entre escritores, ilustradores, contadores de histórias, músicos, atores e educadores, vindos de diferentes Estados brasileiros.

Entre os destaques estão nomes como MC Marechal (RJ), Eliane Marques (RS), Ricardo Azevedo (SP), Stela Barbieri (SP), Gabriela Romeu (SP), Roger Mello (DF), João Anzanello Carrascoza (SP), Fernando Vilela (SP) e os autores indígenas Xadalu Tupã Jekupé e o cacique Maurício Vēn Tánh Salvador (RS).

A programação prevê encontros com autores, oficinas, contações de histórias, espetáculos artísticos, mesas temáticas, exposições, lançamentos de livros, sessões de autógrafos, formação de professores e uma livraria para aquisição de obras (confira a programação completa abaixo).

— O 2º Festival do Leitor Quindim consolida-se como referência nacional na promoção da leitura, oferecendo um espaço de encontro entre literatura, diversidade, educação e afeto. Uma festa do leitor que une gerações e inspira para o futuro — defende o presidente do Instituto de Leitura Quindim, Volnei Canônica.

Agendamento e visitas gratuitas

Para escolas que queiram agendar visitas gratuitas para os encontros com autores de literatura infantil e juvenil, basta se inscrever pelo site. O estacionamento do Shopping Villagio será gratuito para vans e ônibus escolares durante o evento.

O 2º Festival do Leitor Quindim conta com apoio do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, viabilizado por emenda parlamentar da deputada federal Denise Pessôa.

Toda a programação ocorre no Shopping Villagio, em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Lançamento de premiação literária nacional

Durante o Festival do Leitor, também ocorre o lançamento do 1º Prêmio Catavento de Literatura para a Infância. O Instituto Quindim é parceiro na realização promovido pela Physalis Editora em colaboração com a Reinações: Coletivo de Leitura e a ONG Cirandar.

A iniciativa tem como objetivo incentivar a produção literária nacional voltada ao público infantil, premiando e publicando uma obra inédita escrita em língua portuguesa por autores brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 1º de maio a 30 de junho. O vencedor, que será anunciado em outubro de 2025, terá sua obra publicada pela Physalis Editora e receberá R$ 3 mil como adiantamento de direitos autorais.

Confira a programação

23 de abril

18h – Abertura oficial e show com Tita Sachet e Rafael Gubert.

24 de abril

Durante o dia, as escolas terão encontros com os autores de literatura infantil e juvenil: Elaine Cavion, Rosana Mont’Alverne (MG) e Volnei Canônica.

19h – Lançamento do Prêmio Nacional de Literatura Infantil Catavento – convidados: Paulo Morenno (Physalis Editora) e Volnei Canônica (Instituto de Leitura Quindim).

25 de abril

Durante o dia as escolas terão encontros com os autores de literatura infantil e juvenil: Gio e Doug, Pablo Moreno e Rosana Mont’Alverne (MG).

18h: Performance Fluência Casa Hip Hop.

19h - MC Marechal (RJ).

26 de abril

11h – Apresentação Louva – Gio e Doug.

16h - Mesa Mulheres, Corpos e Literatura - Adriana Antunes, Alessandra Rech e Maya Falks.

17h - Mesa Homenageado “A obra e o artista José Clemente Pozenato” - convidados: Marcos Kirts e Paulo Damin.

18h – Bate-papo com a autora Natália Polesso.

19h – Show com a Escola de Samba Pérola Negra.

27 de abril

16h - Mesa “Povos originais e suas narrativas na palavra e na imagem” – convidados: Xadalu Tupa Jekupé (POA) e cacique Mauricio Vēn Tánh Salvador (Canela). Mediações: Paula Taitelbaum e Fernando Costa Gomes.

17h – Mesa Homenageada “A obra e a artista Marina Colasanti” - convidados: Ninfa Parreiras (RJ), Volnei Canônica e Warley Goulart (RJ) – contação da história “A Moça Tecelã”.

19h – Show com a Escola de Samba São Vicente.

28 de abril

Durante o dia as escolas terão encontros com os autores de literatura infantil e juvenil: Alessandra Roscoe (DF), Cacique Maurício Vēn Tánh Salvador, Fabiano Grazioli, Gabriela Romeu (SP), Ninfa Parreiras (RJ), Paula Taitelbaum, Penélope Martins (SP) e Ricardo Azevedo (SP).

19h – Mesa “Rota de Colissão e Poesia Feminina - convidadas: Ana Júlia Polesso, Juliah Vargas-Viegas (POA) e Nil Kremer.

29 de abril

Durante o dia as escolas terão encontros com os autores de literatura infantil e juvenil: Alessandra Roscoe (DF), Ana Thomas, Gabriela Romeu (SP), Penélope Martins (SP), Roger Mello (DF) e Vanessa Balula.

19h – Mesa “Escrever sobre os livros: informação, crítica e os leitores” – convidados: Rogerio Pereira – editor do Jornal Rascunho (Curitiba) e Marcelo Mugnol, editor do jornal Pioneiro.

30 de abril

Durante o dia as escolas terão encontros com os autores de literatura infantil e juvenil: Ana Thomas, Caio Riter, Christian David, José Mauro Brandt (RJ) e Roger Mello (DF).

14h – Apresentação do espetáculo “Missão Livro”, com José Mauro Brandt (RJ).

15h - Tratado de Paz - encontro com o escritor e rapper Chiquinho Divilas.

19h – Mesa “A literatura infantil e juvenil e os novos desafios” - convidados: Caio Riter (POA), Christian David (POA) e Roger Mello (DF).

2 de maio

Durante o dia as escolas terão encontros com os autores de literatura infantil e juvenil: Antonio Shimeneck, Fernando Vilela (SP), Guto Lins, (RJ), Mariana Massarani (RJ) e Stela Barbieri (SP).

18h – Bate-papo Literatura e Patrimônio, com a escritora Tadiane Tronca.

19h – Apresentação do espetáculo musical e documental ‘Enreduana’ (DF) – Texto e direção: Roger Mello. Elenco: Camila Marliere Barcellos, Leo Thieze e Tibor Fittel. Produção: Larissa Lopes.

3 de maio

11h - Slam de ilustração: Fernando Vilela, Mariana Massarani, Guto Lins e Roger Mello.

14h – Apresentação Literária Musical Duo Querubim (RJ), com Camila Marliere Barcellos e Tibor Fittel.

16h - Bate-papo com o escritor João A. Carrascoza (SP).

17h - Bate-papo com a escritora Eliane Marques (POA).

18h - Mesa Homenageado “A obra e o artista Ziraldo” – convidados: Adriana Lins – vice-presidente do Instituto Ziraldo (RJ), escritor e ilustrador Guto Lins (RJ) e escritor, ilustrador e vice-presidente do Quindim Roger Mello.

19h – Apresentação e bate-papo sobre o espetáculo musical e documental "Enreduana" (DF) com: Roger Mello (DF), Camila Marliere Barcellos (RJ), Tibor Fittel (RJ), Larissa Lopes (DF) e Mariana Massarani (RJ).

4 de maio

15h - Slam de ilustração: Mariana Massarani, Guto Lins, Rafael Dambros e Roger Mello.

17h – Apresentação musical do grupo Sem Batuta.

18h – Encerramento oficial e apresentação do espetáculo musical "Mundo na Mão" (DF). Direção: Roger Mello. Elenco: Ariadna Moreira, Larissa Lopes, Tibor Fittel e Roger Mello. Produção: Volnei Canônica.

