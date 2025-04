Gustavo Pardal, Nil Agra e Guilherme Smaniotto são as atrações desta semana no Polenta Comedy Club, em Caxias

Três atrações irão subir ao palco do Polenta Comedy Club (Rua Marechal Floriano, 1083, São Pelegrino), em Caxias do Sul, nesta semana. De quinta-feira a sábado, os shows ocorrem sempre às 20h45min.

No sábado, Guilherme Smaniotto apresenta Telefumo 2000. Conhecido por seus conteúdos para YouTube e redes sociais, o catarinense faz seu humor principalmente em cima do mundo do empreendedorismo e outros temas do cotidiano. Ingressos a R$ 40.