Grupo de Teatro A Gangorra estreia espetáculo neste sábado, na Praça Dante Alighieri, em Caxias

Espetáculo busca inspiração nos primeiros bailes de debutantes, realizados na Europa no século 16

Com humor, critica e um animado baile, o Grupo de Teatro A Gangorra comemora o Dia Mundial do Teatro fazendo uma analogia aos seus 15 anos de existência. E, como já é tradição, a celebração virá em forma de um espetáculo inédito apresentado gratuitamente, na Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul. Será neste sábado, às 16h.