Filó do FestiQueijo e Feira Feito em Barbosa serão realizados em maio, em Carlos Barbosa

O Filó do FestiQueijo e a 4ª edição da Feira Feito em Barbosa serão realizados nos dias 16 e 17 de maio, na Rua Coberta e no pavilhão da Tramontina, em Carlos Barbosa. As ações são uma prévia da 33ª edição do FestiQueijo, que ocorrerá entre os dias 27 de junho e 27 de julho. Os eventos gratuitos serão na sexta-feira, das 19h às 23h, e no sábado, das 11h às 23h. A entrada é gratuita.