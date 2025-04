Feira independente que valoriza o comércio local realizará edição especial de Dia dos Namorados em Caxias do Sul

O Outroria , uma feira independente que valoriza o comércio local, realizará uma edição especial de Dia dos Namorados, no dia 7 de junho, das 13h às 18h, no Sirène, na Rua Coronel Flores, 810, Estação Férrea, em Caxias do Sul.

Idealizado pela comunicadora e empreendedora cultural Jéssica Dall Alba, a feira é um espaço que apoia marcas locais, artistas e iniciativas sociais. Nesta edição, a programação inclui uma oficina de arte com o Vervê Ateliê, garimpo de brechós, como Otter, Odisseia Vintage, Samy Style e Viagem Vintage. Também haverá uma ação especial de adoção pet com a Help Vira Lata, diversas marcas autorais e a saborosa gastronomia do Sirène.