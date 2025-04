Exposição de kiwis, bar suspenso e shows nacionais: confira a programação completa da Fenakiwi em Farroupilha

Suelen Vitória Olszeski (E), rainha Vitória Albuquerque Bartelle, e Maria Eduarda Anceski Busch são a corte da 25ª Fenakiwi. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

A 25ª edição da Fenakiwi começa em pouco mais de dois meses, no dia 3 de julho, em Farroupilha. A festa se prepara para receber mais de 100 mil visitantes no Parque Cinquentenário, entre 3 e 20 de julho ,aos finais de semana. A programação contará com opções de gastronomia, feira multissetorial com 120 expositores, cultura, shows e entretenimento.

A partir de sexta-feira (25), já é possível comprar ingressos antecipados de forma online pelo site da Fenakiwi. Os bilhetes custam R$ 10 e são válidos para sábados e domingos, exceto para shows dos sábados, que possuem preços diferenciados.

Na abertura oficial, no dia 3 de julho, e nas três sextas-feiras do evento a entrada no parque é gratuita. Aos sábados e domingos diretamente na bilheteria da Fenakiwi, os ingressos custarão R$ 20.

Os shows nacionais confirmados nesta edição são de Guilherme e Benuto, no dia 12 de julho, e Armandinho e banda e Reação em Cadeia, no dia 19 de julho. O público poderá conferir também o Bailão Sertanejo, que será animado por Rainha Musical, Brilha Som e Vitor Henrique & Gabriel.

A exposição de kiwis com a produção da região estará localizada no primeiro pavilhão. Os visitantes poderão conferir as variedades verde, amarela e vermelha do kiwi.

A festa também celebra os 150 anos da imigração italiana no RS, com um pavilhão com ambiente temático que homenageia a herança cultural italiana e a contribuição inestimável dos imigrantes italianos para o desenvolvimento da Serra.

Outra grande atração confirmada, que foi sucesso na última edição, será o Bar nas Alturas. Suspenso por um guincho com 40 metros de altura, um bar estará pronto para receber os visitantes que queiram degustar vinhos ou cervejas.

A 25ª Fenakiwi tem financiamento da Lei de Incentivo à Cultura Federal, do Ministério da Cultura (Pronac 239096). A organização é da AM9 Produções Gestão de Eventos.

Confira a programação completa

3 de julho - Quinta-feira

17h - Abertura dos Pavilhões e Feira de Exposição Multissetorial

Animação com os Grupos Folclóricos Italianos Nei Tempi Del Filó e Nanni - Palco 01 - Pavilhão 03 - Agricultura

Palco 2 - Pavilhão 4 - Gastronomia

20h - Grupo Folclórico Italianos Nei Tempi Del Filó

Palco 3 - Pavilhão 5 - Arena de Shows

18h - Banda Municipal Cinquentenário de Farroupilha

19h - Protocolo de Abertura Oficial

22h - Encerramento da Feira de Exposição Multissetorial

4 de julho - Sexta-feira

8h - 7ª Seminário Nacional do Kiwizeiro no Auditório da UCS

14h - Abertura dos Pavilhões e Feira de Exposição Multissetorial

Animação com os Grupos Folclóricos Italianos Nei Tempi Del Filó e Nanni

Palco 2 - Pavilhão 4 - Gastronomia

15h - Baile da melhor idade com Os Seresteiros

17h - Grupo Folclórico Italiano Nanni

19h - Os Nêutrons

21h - Rodrigo Lorenzo

Palco 3 - Pavilhão 5 - Arena de Shows

14h30min - Teatro Infantil O Cavaleiro e o Dragão do Tempo

20h30 min- Elvis Celebration in Concert com Fabiano Feltrin

5 de julho - Sábado

10h - Abertura dos Pavilhões e Feira de Exposição Multissetorial

15h - Atração Itinerante com o Grupo Ueba

17h30min - Atração Itinerante com CIA Espícula

Palco 1 - Pavilhão 3 - Agricultura

Animação com os Grupos Folclóricos Italianos Nei Tempi Del Filó e Nanni

15h - Rodrigo Lorenzo

16h - Saxofonista Paulo Johan

19h - Cantadores

Palco 2 - Pavilhão 4 - Gastronomia

11h - Cigano

12h - Coral IL Romano

13h - Saxofonista Paulo Johann

14h30 - Carol Gobatto

16h - Diogo Oliboni

18h - Alexandre Battisti e Grupo Paiol

20h - Banda Voxel

Palco 3 - Pavilhão 5 - Arena de Shows

18h - Dj Marcos Boni

19h30min - Rainha Musical

22h - Brilha Som

0h30min - Vitor Henrique & Gabriel

* Intervalos com Dj Marcos Boni

6 de julho - Domingo

8h - Encontro de carros antigos do Classic Car Club de Farroupilha

Local: Avenida em frente ao Parque Cinquentenário

Em caso de chuva será transferido para domingo, dia 13/07.

10h - Abertura dos Pavilhões e Feira de Exposição Multissetorial

14h - Atração Itinerante com o Quarteto New Orleans

16h - Atração Itinerante com o Cia Espícula

Palco 1 - Pavilhão 3 - Agricultura

Animação com os Grupos Folclóricos Italianos Nei Tempi Del Filó e Nanni

13h - Cigano

14h - Jaimar e Alexandre

16h - Robson Gervasoni

Palco 2 - Pavilhão 4 - Gastronomia

13h - Coral Canarinhos da Vila Jansen

14h - Robson Gervasoni

16h - Tita e Rafa

17h30min - Jonatan & Tiago

19h - Daisy Barbosa

Palco 3 - Pavilhão 5 - Arena de Shows

14h - CTG Aldeia Farroupilha

14h30min - CTG Rancho de Gaudérios

15h - CTG Ronda Charrua

16h - João Luiz Corrêa e Grupo Campeirismo

9 de julho - Quarta feira

Encontro de Negócios promovido pelo Sebrae e CICs Farroupilha.

Destinada exclusivamente para as empresas das regiões da Serra Gaúcha, Vale dos Sinos, Norte e Metropolitana, participantes de projetos do Sebrae, com foco nos setores industriais metalmecânico, eletroeletrônico e plástico, e empresas associadas a CICs Farroupilha, mediante inscrições.

11 de julho - Sexta feira

9h às 12h30min - Seminário de Fruticultura - Realização Senar

Endereço: Auditório da UCS Farroupilha - Rodovia dos Romeiros, 5677.

14h - Abertura dos Pavilhões e Feira de Exposição Multissetorial

Palco 1 - Pavilhão 3 - Agricultura

Animação com os Grupos Folclóricos Italianos Nei Tempi Del Filó e Nanni

19h - Os Seresteiros

Palco 2 - Pavilhão 4 - Gastronomia

19h30min - Coral Trama Voz

20h - Tributo Legião Urbana

Palco 3 - Pavilhão 5 - Arena de Shows

14h30min - Espetáculo de Teatro Infantil Kairós

Noite do Pagode

20h - Kinhos

22h - Pura Curtição

12 de julho - Sábado

10h - Abertura dos Pavilhões e Feira de Exposição Multissetorial

15h - Atração Itinerante com o Grupo Cia Garagem de Teatro

17h30min - Atração Itinerante com Grupo Ueba

Palco 1 - Pavilhão 3 - Agricultura

Animação com os Grupos Folclóricos Italianos Nei Tempi Del Filó e Nanni

13h - Trio Realce Bis

17h - Diogo Oliboni

Palco 2 - Pavilhão 4 - Gastronomia

13h - Imigrantes Caxias do Sul - Coral São Bráz

15h - Trio Realce Bis

17h - Jorge Flores

19h -Tatiéli Bueno

20h30min - Andri & Hector

Palco 3 - Pavilhão 5 - Arena de Shows

18h - Abertura dos portões e Dj Lilo Lorandi

20h - Glê Duran

22h - Guilherme & Benutto - Show Nacional

13 de julho - Domingo

10h - Abertura dos Pavilhões e Feira de Exposição Multissetorial

14h - Atração Itinerante com o Grupo Cia Garagem de Teatro

15h30min - Atração Itinerante com Quarteto New Orleans

Palco 1 - Pavilhão 3 - Agricultura

Animação com os Grupos Folclóricos Italianos Nei Tempi Del Filó e Nanni

11h - Torneio de Quatrilho

Palco 2 - Pavilhão 4 - Gastronomia

12h - Coral Infanto Juvenil Canarinhos de Farroupilha

13h - Jackie dos Passos

15h - Cavatappi

17h - Família Ávila

Palco 3 - Pavilhão 5 - Arena de Shows

15h - Grupo Musical Kremony

17h - Banda Rosa’s

18 de julho - Sexta feira

14h - Abertura dos Pavilhões e Feira de Exposição Multissetorial

Palco 1 - Pavilhão 3 - Agricultura

Animação com os Grupos Folclóricos Italianos Nei Tempi Del Filó e Nanni

19h - Cigano

Palco 2 - Pavilhão 4 - Gastronomia

19h - Grupo Folclórico Italiano Nanni

21h - Lennon Z And The Sickboys

Palco 3 - Pavilhão 5 - Arena de Shows

14h30min - Teatro Infantil Jardineiro dos Pensamentos

19h - Tai Kalmon

21h - Sandro Coelho e banda

22h - Encerramento da Feira de Exposição Multissetorial

19 de julho - Sábado

10h - Abertura dos Pavilhões e Feira de Exposição Multissetorial

14h - Atração Itinerante com o Grupo Cia Garagem de Teatro

17h30min - Atração Itinerante com CIA Espícula

Palco 1 - Pavilhão 3 - Agricultura

Animação com os Grupos Folclóricos Italianos Nei Tempi Del Filó e Nanni

Palco 2 - Pavilhão 4 - Gastronomia

12h - Coral Nei Tempi Del Filó

13h30min - Homero Couto

15h - Alan Jackson Tribute

16h30min - Cantadores

18h - Grupo Sintonia

19h30min - Vocal Allegro

21h - Dani Leal

Palco 3 - Pavilhão 5 - Arena de Shows

18h - Abertura dos portões com DJs Bulin e Cris Pacheco

20h - Reação em Cadeia

21h30min - DJ Bulin

23h - Armandinho e banda

0h30min - DJ Cris Pacheco

20 de julho - Domingo

10h - Abertura dos Pavilhões e Feira de Exposição Multissetorial

13h - Atração Itinerante com o Grupo Ueba

15h - Atração Itinerante com o Quarteto New Orleans

Palco 1 - Pavilhão 3 - Agricultura

Animação com os Grupos Folclóricos Italianos Nei Tempi Del Filó e Nanni

14h - Jackie dos Passos

Palco 2 - Pavilhão 4 - Gastronomia

11h30min - Grupo Partigiani

13h - Coral Ana Rech

14h - Dirceu Pastori

15h30min - Nei Tempi Del Filó

17h - Lady Rock

Palco 3 - Pavilhão de Shows