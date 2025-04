Espetáculos musicais e tributo a uma das bandas de rock mais importantes de todos os tempos são as atrações deste final de semana no UCS Teatro

O musical é cantado ao vivo e conta com recurso de projeção mapeada 3D. Divulgação / Divulgação

Em clima de clássicos, seja do cinema, do teatro ou da música, a programação do UCS Teatro, em Caxias do Sul, será movimentada neste final de semana.

As atividades começam na sexta-feira (11), com a remontagem do espetáculo Rei Leão, às 19h. O musical, cantado ao vivo, conta com recurso de projeção mapeada 3D, que ajuda o espectador a mergulhar no reino de Simba e Mufasa. A turnê já percorreu mais de 70 cidades brasileiras.

Livremente inspirado na obra Hamlet, de William Shakespeare, Rei Leão - O Musical conta com direção executiva de Daniela Schiarreta, direção musical do maestro Eduardo Pereira, coreografias de Tatiana Abbiati, direção de elenco de Ewerton Novaes e direção geral de Bruno Rizzo.

Ingressos a partir de R$ 60 (+taxas), à venda no site Minha Entrada.

Da Broadway para Caxias do Sul

Ainda na sexta-feira, às 21h30, é a vez de Broadway Nights - O Musical. Nesse espetáculo, os amantes do teatro mais tradicional dos Estados Unidos poderão assistir performances inspiradas em Grease e O Fantasma da Ópera. O espetáculo é 100% cantado ao vivo.

Os ingressos estão à venda pelo site Minha Entrada, a partir de R$ 70(+taxas).

Clássicos como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e Somebody to Love estão no setlist da banda. Eduardo Holmes Produções / Divulgação

Show lendário da banda lendária

No domingo (13), a programação é para os fãs da banda Queen. O espetáculo Live At Wembley recria a apresentação da banda inglesa no lendário estádio em 1986. O cantor E. Balbo, um dos intérpretes de Freddie Mercury, une-se à banda Queen Legend para apresentação a partir das 20h.

Os lendários riffs de Brian May, o baixo de John Deacon e as batidas de Roger Taylor, que se destacaram no show em 1986 serão performados por Cauê Brisolla, que ocupa o papel de May, Fabio Duarte, que revive os acordes de Deacon e Maurício Prado, as batucadas de Taylor. Albert Lemos é Spike Edney, o tecladista que começou a acompanhar a banda original a partir de 1984.

Clássicos como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e Somebody to Love estão no setlist da banda. O espetáculo promete uma experiência autêntica para os fãs da banda inglesa. A direção geral é de Eduardo Holmes.