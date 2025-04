Espetáculo que homenageia as mulheres é destaque da programação cultural desta sexta-feira, em Flores da Cunha

A ideia é ocupar o espaço urbano com arte, transformando as sacadas da escola em palco para intervenções.

O evento é gratuito e os espectadores podem assistir no estacionamento em frente ao prédio do Mescla.

O espetáculo surgiu no meio da pandemia, em 2020, com o objetivo de levar arte durante o momento que vivíamos. Na primeira edição o público pode prestigiar as apresentações dentro dos carros. Agora a ideia é ocupar o espaço urbano com arte e transformando as sacadas da escola em palco para intervenções.