Escritores debatem os novos desafios da literatura para adolescentes e crianças, em Caxias do Sul

Festival ocorre no Instituto de Leitura Quindim, Espaço Lyfe Style e Uniasselvi, no Shopping Villagio Caxias. Ulisses Castro / Agencia RBS

Os novos desafios da literatura para crianças e adolescentes centralizarão a conversa entre três escritores na noite desta quarta-feira (30), em Caxias do Sul. O bate-papo integra a programação da 2ª edição do Festival do Leitor Quindim, que segue até domingo (4), no Shopping Villagio Caxias (veja mais detalhes abaixo).

Autor de livros como No Quintal do Abacateiro, Sangue de Barata, Mundo Robô e O Sumiço do Videogame, o escritor Christian David, de Porto Alegre, acredita que a conexão da literatura com o público infanto juvenil, perpassa, sobretudo, pelo exemplo no ambiente escolar e familiar. Ele é um dos convidados para o encontro da noite de quarta, juntamente com os autores Caio Riter e Roger Mello. A mediação será de Ana Thomas.

Escritor Christian David. Diego Lopes / Divulgação

— Nós precisamos de pais e professores apaixonados por literatura para que as nossas crianças e os nossos jovens também sejam. Enquanto nós, como sociedade, não entendermos a necessidade de colocar a arte e, nesse caso, a literatura, num patamar de excelência, numa posição de importância, não vamos conseguir fazer com que as crianças e os jovens achem que ela tem valor. Enquanto utilizarmos o nosso tempo livre para ficarmos no celular, vendo as mensagens e vendo vídeos rápidos, vamos fazer com que as crianças também façam isso — opina Christian David.

À frente de cursos e encontros com estudantes, o autor entende que a literatura infantojuvenil é desafiadora também para os escritores, uma vez que se trata de um universo não tão habitado pelos adultos.

— Passamos por algumas transformações e esquecemos de coisas que eram importantes para nós nestas fases. Dessa forma, temos mais armadilhas, porque acabamos tendendo a tendência de ser o adulto que quer ensinar, que quer dar uma lição de moral. E isso na arte não cai bem, não é indicado que se faça isso. Tanto a criança quanto o adolescente têm que ser respeitados em todos os seus aspectos de identidade, de interesses. Nós é que temos que nos curvar ao universo deles para que lá possamos, então, falar sobre as coisas que nós temos em comum — ensina o escritor.

A programação 2º Festival do Leitor Quindim é gratuita e tem como tema o O encontro nos faz existir, homenageando os autores Ziraldo, Marina Colasanti e José Clemente Pozenato. Cabe ressaltar que não haverá atividades nesta quinta-feira (1º), em função do feriado.

Programe-se

O quê: 2º Festival do Leitor Quindim, homenageando José Clemente Pozenato, Marina Colasanti e Ziraldo.

Quando: até domingo (4). Segunda a sexta, das 8h às 20h; sábados, das 10h às 20h; e domingos, das 14h às 20h. Exceto no dia 1º de maio, quinta-feira, pois não haverá nenhuma atividade no feriado.

Onde: Instituto de Leitura Quindim, Espaço Lyfe Style e Uniasselvi, no Shopping Villagio Caxias.

Quanto: entrada franca.

Mais informações: pelo e-mail institutodeleituraquindim@gmail.com ou pelo WhatsApp: (54) 99962-5177.

Veja a programação completa do Festival do leitor Quindim

Palco José Clemente Pozenato

Quarta-feira (30)

8h: encontro com o autor Christian David (PoA)

encontro com o autor Christian David (PoA) 9h: encontro com a autora Ana Thomas (Cachoeirinha)

encontro com a autora Ana Thomas (Cachoeirinha) 10h: bate-papo "Literatura acessível: construindo pontes entre autores e leitores", com Gio e Doug (CXS), Vivi Costa (CXS) e Aline Lazzari (CXS). Mediação Milena Eich (CXS)

bate-papo "Literatura acessível: construindo pontes entre autores e leitores", com Gio e Doug (CXS), Vivi Costa (CXS) e Aline Lazzari (CXS). Mediação Milena Eich (CXS) 11h: encontro com o autor Christian David (PoA).

encontro com o autor Christian David (PoA). 14h: apresentação do espetáculo "Missão Livro", com José Mauro Brandt (RJ)

apresentação do espetáculo "Missão Livro", com José Mauro Brandt (RJ) 15h: "Tratado de Paz" - encontro com o escritor e rapper Chiquinho Divilas (CXS)

"Tratado de Paz" - encontro com o escritor e rapper Chiquinho Divilas (CXS) 16h: encontro com o autor Caio Riter (POA)

encontro com o autor Caio Riter (POA) 17h: apresentação do espetáculo "Missão Livro", com José Mauro Brandt (RJ)

apresentação do espetáculo "Missão Livro", com José Mauro Brandt (RJ) 18h: mesa e bate-papo "Comunicadores da Serra Gaúcha" - parceria com a Associação Riograndense de Imprensa (ARI) Serra Gaúcha - convidadas: Adriana Silva (AdriSilva Agência de Conteúdo), Juliana Bevilaqua (Grupo RBS), Lisete Oselame (Interface), Valquíria Vita (Legado). Mediação de Vania Marta Espeiorin (conselheira do Instituto de Leitura Quindim e jornalista da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul)

mesa e bate-papo "Comunicadores da Serra Gaúcha" - parceria com a Associação Riograndense de Imprensa (ARI) Serra Gaúcha - convidadas: Adriana Silva (AdriSilva Agência de Conteúdo), Juliana Bevilaqua (Grupo RBS), Lisete Oselame (Interface), Valquíria Vita (Legado). Mediação de Vania Marta Espeiorin (conselheira do Instituto de Leitura Quindim e jornalista da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul) 19h: mesa e bate-papo "A literatura infantil e juvenil e os novos desafios", com os autores Caio Riter (POA), Christian David (POA) e Roger Mello (DF), com mediação de Ana Thomas (Cachoeirinha).

Quinta-feira (1º/05)

Não haverá programação por causa do feriado do Dia do Trabalhador.

Sexta-feira (02/05)

8h: encontro com o autor Antonio Schimeneck (POA)

encontro com o autor Antonio Schimeneck (POA) 9h: encontro com a autora Mariana Massarani (RJ)

encontro com a autora Mariana Massarani (RJ) 10h: encontro com o autor Fernando Vilela (SP)

encontro com o autor Fernando Vilela (SP) 11h: encontro com o autor Guto Lins, (RJ)

encontro com o autor Guto Lins, (RJ) 14h: bate-papo com a autora Morgana Domênica e lançamento do livro "Já pensou?" (Lajeado)

bate-papo com a autora Morgana Domênica e lançamento do livro "Já pensou?" (Lajeado) 15h: encontro com a autora Stela Barbieri (SP)

encontro com a autora Stela Barbieri (SP) 16h: contação de histórias com o autor Antonio Schemenek - POA

contação de histórias com o autor Antonio Schemenek - POA 17h: bate-papo "Literatura e infâncias: a importância das narrativas para estruturar e nomear o mundo", com os autores Stela Barbieri (SP), Volnei Canônica (CXS), com mediação do psicólogo e mestrando em filosofia Leonardo Buziki (CXS).

bate-papo "Literatura e infâncias: a importância das narrativas para estruturar e nomear o mundo", com os autores Stela Barbieri (SP), Volnei Canônica (CXS), com mediação do psicólogo e mestrando em filosofia Leonardo Buziki (CXS). 18h: bate-papo: "Literatura e Patrimônio", com a escritora Tadiane Tronca (CXS) e mediação do arquiteto urbanista, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil - núcleo Caxias do Sul e parte do Coletivo MEIO Mauricio Rossiini dos Santos.

bate-papo: "Literatura e Patrimônio", com a escritora Tadiane Tronca (CXS) e mediação do arquiteto urbanista, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil - núcleo Caxias do Sul e parte do Coletivo MEIO Mauricio Rossiini dos Santos. 19h: apresentação do teatro documental "Enreduana" (DF) - Texto e direção: Roger Mello. Elenco: Camila Marliere Barcellos, Leo Thieze e Tibor Fittel. Produção: Larissa Lopes.

Sábado (03/05)

11h: slam com os ilustradores Fernando Vilela (SP), Mariana Massarani (RJ), Guto Lins (RJ) e Roger Mello (DF), mediação de Volnei Canônica (CXS).

slam com os ilustradores Fernando Vilela (SP), Mariana Massarani (RJ), Guto Lins (RJ) e Roger Mello (DF), mediação de Volnei Canônica (CXS). 14h: apresentação Literária Musical Duo Querubim (RJ), com Camila Marliere Barcellos e Tibor Fittel.

apresentação Literária Musical Duo Querubim (RJ), com Camila Marliere Barcellos e Tibor Fittel. 15h: mesa e bate-papo "O humor no traço e na formação de leitores", com o cartunista Carlos Henrique Iotti (CXS), a ilustradora Mariana Massarani (RJ) e o editor da Brasa Editora Lobo (PoA) e mediação de Roger Mello (DF).

mesa e bate-papo "O humor no traço e na formação de leitores", com o cartunista Carlos Henrique Iotti (CXS), a ilustradora Mariana Massarani (RJ) e o editor da Brasa Editora Lobo (PoA) e mediação de Roger Mello (DF). 14h às 18h: animação interativa com Mr. Tato (CXS) nos espaços do Festival.

animação interativa com Mr. Tato (CXS) nos espaços do Festival. 16h: bate-papo com o escritor João Azanello Carrascoza (SP) e mediação da deputada e presidente da Comissão de Cultura da Câmara Federal, Denise Pessôa/PT (CXS).

bate-papo com o escritor João Azanello Carrascoza (SP) e mediação da deputada e presidente da Comissão de Cultura da Câmara Federal, Denise Pessôa/PT (CXS). 17h: bate-papo com a escritora Eliane Marques (POA) e mediação da deputada estadual Bruna Rodrigues (POA).

bate-papo com a escritora Eliane Marques (POA) e mediação da deputada estadual Bruna Rodrigues (POA). 18h: Mesa Homenageado "A obra e o artista Ziraldo", com a diretora artística do Instituto Ziraldo Adriana Lins (RJ), o escritor e ilustrador Guto Lins (RJ), o escritor, ilustrador e vice-presidente do Quindim Roger Mello (DF) e mediação do presidente do Instituto de Leitura Quindim Volnei Canônica (CXS).

Mesa Homenageado "A obra e o artista Ziraldo", com a diretora artística do Instituto Ziraldo Adriana Lins (RJ), o escritor e ilustrador Guto Lins (RJ), o escritor, ilustrador e vice-presidente do Quindim Roger Mello (DF) e mediação do presidente do Instituto de Leitura Quindim Volnei Canônica (CXS). 19h: apresentação e bate-papo sobre o teatro documental "Enreduana" (DF) com Roger Mello (DF), Camila Marliere Barcellos (RJ), Tibor Fittel (RJ), Larissa Lopes (DF) e Mariana Massarani (RJ).

Domingo (04/05)

14h às 18h: animação interativa com Mr. Tato (CXS) - nos espaços do Festival

animação interativa com Mr. Tato (CXS) - nos espaços do Festival 15h às 18h: performance de pernas-de-pau (Sicredi) - nos espaços do Festival

performance de pernas-de-pau (Sicredi) - nos espaços do Festival 15h: slam com os ilustradores Mariana Massarani (RJ), Guto Lins (RJ), Paula Suzuki (CXS), Rafael Dambros (CXS), Roger Mello (DF) e mediação de Volnei Canônica (CXS)

slam com os ilustradores Mariana Massarani (RJ), Guto Lins (RJ), Paula Suzuki (CXS), Rafael Dambros (CXS), Roger Mello (DF) e mediação de Volnei Canônica (CXS) 17h: apresentação musical do grupo Vocal Sem Batuta (CXS).

apresentação musical do grupo Vocal Sem Batuta (CXS). 18h: encerramento oficial do 2º Festival do Leitor Quindim e apresentação do espetáculo musical "Mundo na Mão" (DF). Direção: Roger Mello. Elenco: Ariadna Moreira, Larissa Lopes, Tibor Fittel e Roger Mello. Produção: Volnei Canônica.

Diariamente

Tenda Marina Colasanti

Contação de histórias com o grupo Vivandeiros da Alegria.

Shopping Villagio

Exposição "Era uma vez...", com ilustrações de Ziraldo.