Dois shows nacionais irão animar o Polenta Comedy Club neste fim de semana, em Caxias do Sul

Jardeson Cavalcante, o Titela do Ceará, apresenta "Aí Dentu!" nesta sexta Divulgação / Divulgação

Quem estiver em Caxias do Sul no feriado e quiser aproveitar a folga para dar boas risadas, dois shows nacionais de stand-up irão animar o Polenta Comedy Club (R. Mal. Floriano, 1083, Pavilhão 2), nesta sexta e no sábado. Ambas as noites têm ingresso à venda pelo Sympla, a R$ 40, com desconto na compra de duas ou mais entradas.

Nesta sexta, o humorista Jardeson Cavalcante, mais conhecido como Titela do Ceará, traz o show "Aí Dentu!" Neste espetáculo que tem rodado pelo Brasil, Titela conta um pouco da sua história na comédia, passando pela sua vida pessoal e como tudo mudou depois que fez amizades com artistas famosos. Em 2022, o artista foi finalista do concurso Mochila do Riso, quadro do programa Faustão na Band. No mesmo ano, esteve por duas vezes no Programa The Noite com Danilo Gentili.

Marcelo Duque apresenta "Tudo Que Eu Gosto" neste sábado Divulgação / Divulgação

Sábado é a vez do paulista Marcelo Duque apresentar o show 'Tudo Que Eu Gosto". Neste show, o ator e humorista reúne os melhores textos desde o início de sua trajetória até a grande virada em sua carreira com "Tira o pé do palco". Duque tem como característica apresentar textos com observações tão divertidas quanto inusitadas sobre as coisas simples do cotidiano, tendo ficado conhecido como participante no canal de humor Parafernalha, no YouTube. No TikTok, seu perfil conta com 1,7 milhão de seguidores.