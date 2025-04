Dois setores já estão com ingressos esgotados para o show de Roberto Carlos, em Bento Gonçalves

Essa será a quinta apresentação do cantor no Rio Grande do Sul em 2025. Caio Girardi / Divulgação

Ainda é possível garantir os ingressos para assistir o cantor Roberto Carlos, com a sua turnê Eu Ofereço Flores, em Bento Gonçalves, no dia 26 de abril.

Mesmo com dois setores esgotados, as áreas branca, laranja, verde e rosa seguem disponíveis com valores do primeiro lote. O evento ocorre no Pavilhão E do Fundaparque, na Alameda Fenavinho.

Os portões abrem às 19h, com o início do show previsto para às 21h.

Leia Mais Um dos principais tributos a Elton John da América Latina irá passar por Caxias do Sul em setembro

A apresentação do rei está sendo comercializada com lugares marcados. Somente um setor é sem cadeiras. Não há mais espaços disponíveis nas proximidades do palco onde, geralmente, o cantor joga rosas ao público em determinada parte do show.

Veja a seguir em quais setores ainda há ingressos disponíveis:

Branca: de R$ 500 (+taxas) a R$ 1 mil (+taxas);

Laranja: de R$ 300 (+taxas) a R$ 360 (+taxas);

Verde: de R$ 200 (+taxas) a R$ 400 (+taxas);

Rosa: de R$ 150 (+taxas) a R$ 300 (+taxas). Neste setor, o espectador fica de pé e os lugares são por ordem de chegada.

Leia Mais Primeiro Festival de Cinema Independente de Garibaldi recebe inscrições para mostra competitiva

Atenção, porque algumas opções de ingresso têm a obrigatoriedade de levar um quilo de alimento não perecível.

Como e onde comprar

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do cantor, no GuichêWeb, com a opção de parcelamento em até 10x, ou em diversos pontos físicos de Caxias, Farroupilha, Carlos Barbosa, Garibaldi e Veranópolis (veja a lista abaixo).

Leia Mais Luan Santana é destaque na programação da 33ª ExpoBento e 20ª Fenavinho

No Rio Grande do Sul, o cantor também se apresentará em Porto Alegre nos dias 23 e 24 de abril, mas já passou por Passo Fundo no dia 27 de março, e em Novo Hamburgo, no dia 29 de março.

Pontos de venda físicos na Serra

Bento Gonçalves

Quiero Beber (Rua General Vitórino, 11, bairro São Francisco).

Horários:

Segunda a quarta, das 16h à 1h

Quinta a sábado, das 13h às 3h

Domingo, das 13h à 1h

Reggla (Avenida General Cândido Costa 47).

Horários:

Segunda a sexta, das 8h30min às 19h

Sábado, das 8h30min às 17h

Caxias do Sul

Reggla (Avenida Júlio de Castilhos, 1.587, Centro).

Horários:

Segunda a sexta, das 8h45min às 18h45

Sábado, das 9h às 17h

Reggla (Rua Sinimbu, 2.211, Centro).

Horários:

Segunda a sexta, das 9h às 19h

Sábado, das 9h às 17h

Carlos Barbosa

Reggla (Rua Julio de Castilhos, 216).

Horários:

Segunda a sexta, das 9h às 19h

Sábado, das 8h30min às 17h

Farroupilha

Reggla (Rua Pinheiro Machado, 53A).

Horário:

Segunda a sexta, das 9h às 19h

Sábado, das 8h30min às 17h

Reggla (Rua Júlio de Castilhos, 688).

Horários:

Segunda a sexta, das 8h30min às 18h30min

Sábado, das 8h30min às 17h

Garibaldi

Reggla (Avenida Independência, 464, Centro).

Horários:

Segunda a sexta, das 9h às 12h e 13h30min às 19h

Sábado, das 8h30min às 17h

Veranópolis

Reggla (Rua Júlio de Castilhos, 682).

Horários: