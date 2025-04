Documentário sobre Frei Celso Bordignon terá exibição gratuita nesta sexta-feira, em Caxias do Sul

Documentário que traça um perfil biográfico sobre Frei Celso Bordignon, artista plástico e diretor do Museu dos Capuchinhos do RS, "Celso: Um Retrato, um Espaço", será exibido gratuitamente nesta sexta-feira, às 18h, no UCS Cinema (na Galeria Universitária). Na sequência, haverá um bate-papo com o diretor e com alunos do curso de Cinema da Universidade.

Dirigido por Maikel de Abreu, o documentário retrata aspectos do cotidiano do complexo dos Capuchinhos em Caxias do Sul (onde estão o convento e o museu) intercalados com reflexões do frade, artista plástico e professor, que também mostra um pouco do seu processo criativo. A estreia ocorreu em fevereiro, junto à inauguração da exposição "Retratos, Silêncios e Cores no Tempo", de Frei Celso, no Centro de Cultura Ordovás.