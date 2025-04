Desfiles com roupas de açúcar, exposição de bolos e sweet game: confira a programação do ChocoPáscoa de Gramado 

No desafio, os mestres da confeitaria serão avaliados por uma comissão de jurados e o melhor bolo será considerado vencedor. O campeão será conhecido no final da tarde de domingo. Além do Sweet Game, a programação também contará com desfiles com roupas de açúcar, exposição de bolos, arena com oficinas para crianças e o Cake Live Show, que reúne confeiteiros produzindo bolos em tempo real.