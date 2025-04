Coro Municipal de Caxias do Sul apresenta concerto de abertura da temporada neste domingo

Ocorre neste domingo a abertura da temporada 2025 do Coro Municipal de Caxias do Sul, com o espetáculo intitulado "Brasilidades", que também marca o início da série de concertos “Coro Canta”. A apresentação será no Salão de Artes do Centro de Cultura Ordovás, às 14h30min, com entrada gratuita e sem necessidade de retirada de ingresso antecipadamente.