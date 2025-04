Conheça a fã caxiense de Roberto Carlos que faz festas de aniversário para o Rei

Neusa é conhecida pela sua paixão pelo Roberto Carlos, entre coleção de itens sobre o Rei, além de organizar festas para celebrar os aniversários do cantor. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Trilha sonora de muitas histórias de amor pelo Brasil, o ídolo da música latino-americana Roberto Carlos estará em Bento Gonçalves neste sábado (26), para cantar o repertório da turnê Eu Ofereço Flores, no Fundaparque. Aqui pelo Estado, o Rei já se apresentou em Passo Fundo (27 de março), Novo Hamburgo (29 de março), Porto Alegre (nas últimas quarta e quinta-feira).

Roberto tem viajado com essa turnê pelo Brasil e pelo mundo — passando por Equador, Colômbia e Peru, contando ainda com uma série de shows que o Rei deve fazer por oito cidades mexicanas ainda em maio. A música de abertura da turnê tem sido Emoções, um de seus grandes sucessos.

O repertório também costuma repassar a carreira do Rei, incluindo clássicos como Outra Vez, Jesus Cristo, Amigo, Cavalgada, Lady Laura, Detalhes, Como é Grande o Meu Amor Por Você e encerrando com a faixa que dá título ao show. E é claro, não faltam flores à plateia.

Em meio à constelação de fãs do cantor estarão a caxiense Neusa Maria Tavares de Souza, 59 anos, e a bento-gonçalvense Eliana Teresinha Lorenzini Boeira, 70. Ambas são apaixonadas pelo Rei e descrevem nessa reportagem como esse "grande amor" começou.

A paixão "incontrolável"

Com a realização de aniversários temáticos, coleções de fotografias, LP's, CD's, DVD's, revistas, camisetas, canecas, almofadas e tudo mais que se possa imaginar, Neusa Maria é conhecida pelos amigos e familiares por declarar de todas as formas possíveis o seu amor por Roberto Carlos. Tudo começou quando Neusa tinha 20 anos.

— Escutei uma música dele pelo rádio e depois comecei a ver os shows dele na TV. Eu não perdia um. Eu dizia assim: "Ó, não me convidem para nada. Vocês já sabem, hoje eu tenho compromisso". E quando não conseguia assistir eu gravava ou pedia para as minhas amigas gravarem no videocassete — conta.

Mesmo que o primeiro contato de Neusa tenha sido por meio das músicas do Rei, ela diz ter se apaixonado também por sua essência.

— Ele é maravilhoso. É fantástico. É tudo de bom. Ele é um cantor que desde o início da carreira não mudou a essência dele — enfatiza Neusa.

Agora, com as redes sociais, Neusa faz parte de diversos fã-clubes do cantor e atualiza-se diariamente das notícias e fofocas sobre o Rei. Também assiste vídeos sobre o artista ou dos shows mais recentes, não passando um dia sequer sem ouvir as canções do ídolo — principalmente as mais antigas, como Amor Sem Limite e Desabafo.

Para Neusa, o espetáculo mais marcante foi o Show do Rei, realizado em 2013, na recém-inaugurada Arena do Grêmio.

— Tenho todos os ingressos guardados, mas já perdi as contas de quantos fui. Sou suspeita para falar, para mim, todos são lindos e emocionantes, mas o show que mais me marcou foi o que ele fez na Arena do Grêmio, em 2013, quando ele comemorou seus 72 anos, foi lindo — recorda.

Em 2019, conseguiu realizar um sonho ao conhecer "A Casa do Rei", local que foi moradia do cantor durante a infância em Cachoeiro de Itapemirim (ES). Neimar De Cesero / Agencia RBS

"Amor Perfeito", a música que conquistou o coração de Neusa

Neusa se considera uma "eterna romântica", mas o que ela não esperava era que, quando encontrasse o amor de sua vida, ele também seria fã do cantor. Casada há 16 anos com Arlindo José Bado,71, Neusa conta que o marido a conquistou com a música "Amor Perfeito", que diz assim:

"Vem, que nos seus braços / Esse amor é uma canção / E eu não consigo te esquecer / Cada minuto é muito tempo sem você, sem você."

— Ele conhecia o Roberto bem antes que eu e quando nos conhecemos, ele me contou a história de um show que ele foi e pediu para ele cantar Sua Estupidez. Depois, no início do namoro, ele ficava cantando Amor Perfeito para mim e me conquistou na hora. Bom, eu digo que sou uma "eterna romântica", então não tinha como resistir — relembra Neusa.

Arlindo é também parceiro da esposa em todos os aniversários realizados com a temática do Rei. Além disso, Neusa organiza a cada dez anos uma festa para celebrar o aniversário do Roberto Carlos. Em 2021, quando ele completou 80 anos, Neusa não pôde realizar um grande encontro devido à pandemia, mas mandou produzir diversos itens personalizados.

— Eu mandei fazer um avental com a foto dele, uma torta personalizada, um bonequinho dele, canetas e taças para brindar os 80 anos dele. Minhas amigas até me perguntaram na semana passada se faria algo para o aniversário dele (Roberto Carlos fez 84 anos na último sábado, dia 19). Mas eu disse que é somente nos "enta". Agora, só quando ele fizer 90 — brinca Neusa.

Neusa conta que nunca conseguiu pegar uma rosa inteira, só as pétalas

Neusa ainda não conheceu pessoalmente Roberto Carlos. Das rosas que ele tradicionalmente joga ao público, em seus shows, diz que nunca conseguiu garantir uma inteira.

— Nunca consegui pegar uma rosa inteira, só as pétalas. Meu sonho é conseguir a rosa e dar um abraço, um beijo nele, lá no camarim, mas nunca tive esse acesso — conta Neusa.

Em Bento Gonçalves, Neusa comprou ingresso no setor laranja, mais distante do palco, mesmo assim está animada:

— Comprei o ingresso logo que abriram as vendas, em dezembro. Só não consegui um lugar mais perto do palco, porque esgotou muito rápido. Vou com várias mulheres aqui de Caxias e estou muito ansiosa, quero muito ouvir Como é Grande o Meu Amor por Você.

Sentimento que atravessa gerações

Eliana guarda até hoje o CD do cantor que ganhou de aniversário da sua neta em 2003 Luíza Boeira Lopes / Divulgação

Além de Neusa, a empresária Eliana Teresinha Lorenzini Boeira, de 70, está ansiosa para ver o Roberto Carlos. Essa será a primeira vez que assistirá a uma apresentação do Rei ao vivo, sendo que a sua paixão por ele começou ainda na infância, quando assistia às apresentações dele pela televisão.

Na adolescência, relembrou que frequentava reuniões dançantes nos salões da comunidade local com um grupo de amigos e bailava ao som de Eu Te Amo, Te Amo, Te amo, entre outras músicas. Depois, já como a sua família formada, passou a sua paixão para a neta, Luíza Boeira Lopes, atualmente com 26 anos.

— Essa admiração que eu sentia pelo cantor não foi apenas nos anos da juventude, foi um sentimento que transmiti para a minha família, após casada e com meus filhos, passando de geração para geração. Em 2003, ganhei de presente de Natal o CD do Roberto Carlos de minha neta, Luíza, quando ela tinha apenas seis anos. Juntas nós dançávamos na sala de estar ao som de O Calhambeque e Como É Grande o Meu Amor Por Você. Foram momentos inesquecíveis — recorda Eliana.

A empresária também conta que assistirá pela primeira vez ao show do Rei, realizando um sonho:

— Precisei chegar aos 70 anos para realizar o meu sonho de assistir a um show do Roberto Carlos ao vivo, mas tudo isso valeu a pena. Ele será sempre meu eterno Rei. Por isso, quero deixar uma mensagem aos mais jovens que nunca desistam de seus sonhos, porque sempre há tempo de realizá-los — ensina.

Curiosidades

Ao longo da carreira, Roberto Carlos tem alimentado o mundo das fofocas com suas, digamos, particularidades, entre manias e excentricidades. Veja algumas delas a seguir:

As cores preferidas de Roberto Carlos são azul e branco.

Já suas músicas favoritas são Detalhes e Eu Te Amo Tanto.

Antes de entrar no palco, Roberto segue um ritual: reza, faz reike e toma uma taça de vinho.

Roberto mantém uma mesma costureira para produzir suas roupas há muitos anos.

O grande amor da vida de Roberto foi Maria Rita. Os dois começaram a namorar em 1991 e se casaram em 1996. Ela faleceu aos 38 anos, em 19 de dezembro de 1999, em decorrência de um câncer no útero.

A canção O Calhambeque, lançada em 1964, sendo o primeiro sucesso de Roberto Carlos, em carreira solo.

Roberto Carlos só se batizou na idade aos 23 anos, porque sua mãe era católica e seu pai, espírita. Os dois decidiram esperar Roberto crescer para que ele pudesse escolher sua religião.

Roberto Carlos é chamado de Rei desde a década de 1960. Sendo que a primeira pessoa que o chamou deste modo foi Chacrinha, em 1966.

Roberto Carlos tem quatro filhos: Luciana Braga, Dudu Braga, Ana Paula e Rafael Braga.

Programe-se