Comediante Bruna Louise traz a Caxias do Sul o seu novo show, neste sábado

A comediante paranaense Bruna Louise chega a Caxias do Sul, neste sábado (12), com seu novo show. Intitulado O que passa na cabeça dela? A apresentação será no Teatro FSG, às 22h30min. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 40 + taxas, pela plataforma Minha Entrada.

O espetáculo aborda relacionamentos, perrengues, empoderamento e as situações mais absurdas do dia a dia que viram piada nas mãos de Bruna, que não tem medo de falar o que pensa.

Com 10 milhões de seguidores nas redes sociais, Bruna Louise foi uma das primeiras mulheres a tentar carreira no stand-up comedy no Brasil. Em seu canal no YouTube vários dos seus vídeos com trechos de shows superam 1 milhão de visualizações. Ela também é conhecida por produzir conteúdos de humor para a plataforma Only Fans.