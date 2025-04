Com presença de ex-alunos e que se tornaram cineastas premiados, o Cetec realiza a Mostra de Cinema Alvorada, em Caxias do Sul

Ex-alunos do Cetec, Bruno Polidoro (à esq.), William Valduga e Letícia Friedrich participam de bate-papos durante Mostra de Cinema Alvorada, que ocorre de 7 a 11 de abril, no UCS Cinema e no Sesc em Caxias. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

O cinema gaúcho é o mote para a realização da Mostra de Cinema Alvorada, da Escola Cetec, de Caxias do Sul. Essa é a segunda edição do projeto, que, neste ano, recebe nome especial para homenagear o cinema realizado no Rio Grande do Sul.

A mostra ocorre entre os dias 7 e 11 de abril, com exibições e bate-papos no UCS Cinema e na unidade do Sesc em Caxias.

A programação contará ainda com uma sessão ao ar livre do filme O Mercado de Notícias, de Jorge Furtado, um dos maiores nomes do audiovisual brasileiro, no pátio do Cetec, no dia 10 de abril, às 20h.

Em caso de chuva, o documentário será exibido no UCS Cinema.

Nessa edição, os ex-alunos William Valduga, Bruno Polidoro e Letícia Friedrich participam de bate-papos com os estudantes sobre filmes que produziram e também sobre o mercado audiovisual.

— É super legal retornar à escola. Fico emocionado, porque é como revisitar a trajetória que ao longo do percurso a gente vai esquecendo. Além do momento de reconhecimento da própria escola com os alunos, é um momento de olhar o próprio reconhecimento que, às vezes, a gente acaba esquecendo durante as correrias da vida — ressalta William, que mora em São Paulo há mais de 10 anos e trabalha como diretor de arte e cenógrafo em projetos com o cineasta Jorge Furtado e em produções da Netflix.

Por sua vez, Letícia Friedrich, que é sócia fundadora da Boulevard Filmes, onde produziu mais de 12 filmes e distribuiu mais de 20 longas em circuito comercial, enfatiza a importância do evento.

— Acho muito bacana poder falar da trajetória e, talvez, ser um exemplo de acreditar e seguir a carreira que você tem vontade de fazer. Quando eu, o Bruno e o William decidimos prestar vestibular para Cinema, era uma época em que o cinema brasileiro estava sendo retomado — recorda Letícia.

Sessões para a gurizada e para a comunidade

A programação concentra-se no período diurno para contemplar o maior número de estudantes de Ensino Fundamental e Médio, mas também contará com duas sessões noturnas abertas à comunidade. Elas serão gratuitas, porque o intuito do projeto é incentivar o público a assistir filmes brasileiros.

Uma das sessões abertas ao público é no dia 11 de abril, às 20h, no UCS Cinema. O filme exibido será Hamlet, de Zeca Brito. A sessão será comentada com os diretores de fotografia do filme e ex-alunos do CETEC, Bruno Polidoro e Lívia Pasqual.

— Felizmente, eu consigo trabalhar muito com o cinema, que sempre foi meu foco. Eu entrei no cinema pelas artes e eu acho que o Cetec dá essa abertura e essa força muito grande que é explorar o mundo. Foi pensando em explorar o mundo que eu entrei no cinema — ressalta Bruno Polidoro, que atualmente mora entre Porto Alegre e São Paulo, e trabalha como diretor de fotografia e já recebeu cinco Kikitos no Festival de Cinema de Gramado na categoria fotografia.

A realização do 2º CINE CETEC ocorre em parceria com o Sesc e conta com apoio cultural da Casa de Cinema de Porto Alegre e Sulflix, plataforma de streaming exclusiva para o conteúdo gaúcho. A curadoria da mostra é da jornalista Babiana Mugnol e do diretor e produtor audiovisual Juliano Carpeggiani, professor de Cinema da instituição promotora.

Confira a programação completa

7 de abril, segunda-feira

8h15min, UCS Cinema

A Colmeia, de Gilson Vargas (2019). Ficção, 16 anos, 1h41min.

Sessão comentada com o diretor de fotografia do filme e ex-aluno do CETEC, Bruno Polidoro.

13h30min, UCS Cinema

Primum – O Grande Livro Mágico, de Nando Lemes (2013). Ficção, livre, 1h34min.

Sessão comentada com o diretor do filme, Nando Lemes.

8 de abril, terça-feira

13h30min, UCS Cinema

Antes que o Mundo Acabe.

9 de abril, quarta-feira

8h15min, UCS Cinema

Sobre Sete Ondas Verdes Espumantes, de Bruno Polidoro e Cacá Nazario (2013).

Sessão comentada com o diretor do filme e ex-aluno do Cetec, Bruno Polidoro, e com a ex-aluna do Cetec, Letícia Friedrich.

10h e 14h, SESC Caxias do Sul

Primum – O Grande Livro Mágico, de Nando Lemes (2013). Ficção, livre, 1h34min. Sessão para alunos do Criar Sesc Caxias do Sul.

10 de abril, quinta-feira

8h15min, UCS Cinema

Aos Olhos de Ernesto.

Sessão comentada com o diretor de arte do filme e ex-aluno do CETEC, William Valduga.

11h, UCS Cinema

CineLAB – Curta documental Corpos, produzido pelos alunos do projeto LABMais. Classificação Livre. Sessão comentada com Shaiane Giusti, coordenadora do projeto, e Mika, aluna.

13h30min, UCS Cinema

Morro do Céu, de Gustavo Spolidoro (2009). Drama, 12 anos, 1h11min.

Sessão comentada com o diretor, Gustavo Spolidoro.

20h, estacionamento do CETEC

O Mercado de Notícias, de Jorge Furtado (2014). Documentário, 10 anos, 1h34min.

11 de abril, sexta-feira

8h15min, UCS Cinema

Os Bravos Nunca se Calam, de Marcio Schoenardie (2019). Comédia, 14 anos, 1h44min.