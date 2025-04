Com exposição que celebra a vida e a obra do escritor Erico Verissimo, Nova Petrópolis promove a 18ª Semana do Livro

Uma das atrações da programação da 18ª Semana do Livro de Nova Petrópolis , promovida pela Biblioteca Pública Municipal Profª Elsa Hosftätter da Silva, é a exposição que conta a história do escritor gaúcho Erico Verissimo (1905-1975) .

A atividade, realizada em parceria com o Centro Cultural Erico Verissimo, exibe 15 cartazes com fotografias e reportagens sobre o autor de clássicos da literatura brasileira como O Tempo e o Vento.

Com a temática celebrando os 120 anos do nascimento do escritor , a 18ª Semana do Livro segue até 30 de abril. A ação aberta ao público ocorrerá nas segundas e quartas-feiras, das 12h às 18h30min; e nas sextas-feiras, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h.

Além da exposição sobre Erico Verissimo, a programação envolve diversas atividades com estudantes das redes municipal, estadual e particular. As ações, que ocorrem nas dependências da Biblioteca Pública Municipal, seguirão cronograma e agendamento prévio com as escolas e o setor de transporte da Prefeitura.