Com direção do ex-protagonista do Cirque du Soleil, Caxias recebe espetáculo circense

Na convergência entre humor, poesia, música e performances circenses, o público caxiense terá a oportunidade de prestigiar uma apresentação que remonta o icônico espetáculo Alegria, da companhia canadense Cirque du Soleil. A apresentação ocorre na próxima quinta-feira (24), às 19h30min, no UCS Teatro.

Com direção do ex-protagonista da trupe Marcos Casuo, 30 artistas levam ao palco performances inspiradas no espetáculo que já percorreu o mundo. Ao mesmo tempo, uma banda ao vivo toca a trilha sonora autoral do espetáculo durante 1h30min.

— O Universo Casuo tem uma produção muito boa. O foco é nas habilidades dos artistas, dando a eles a oportunidade de serem protagonistas de vários quadros, mas com a ajuda tecnológica de uma aparelhagem de sound around e iluminação de ponta — antecipa Casuo.

Reconhecido como um dos 10 melhores clowns do mundo, pelo Royal Albert Hall de Londres, Marcos Casuo ascendeu no Cirque du Soleil, onde atuou como protagonista do espetáculo Alegria.

Durante oito anos, Casuo se apresentou para mais de 12 milhões de espectadores em 20 países, contribuindo para o repertório criativo da companhia canadense que, até hoje, mantém cinco de suas criações originais no espetáculo La Nouba.

— O nome já diz: Grand Spectacle du Cirque. É uma homenagem a toda minha trajetória com performances que eu atuei no Cirque. Como eu as criei e rompemos os royalties, tenho total liberdade de usá-las no meu espetáculo. É uma apresentação família, todos vão adorar. É um circo, mas muito dinâmico, tecnológico e inovador — explica.

O público pode se preparar para interagir com os artistas, que em momentos específicos do espetáculo, convidam os presentes para fazer parte da performance.

— Eu espero essa turnê há muitos anos. O povo gaúcho tem uma energia muito boa. Nós estamos levando uma performance totalmente inusitada de boleadeiras para homenagear o Rio Grande do Sul — promete Casuo.

